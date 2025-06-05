Латвийские парламентарии ведут себя как «злобные селяки», игнорирующие мнение собственного народа о русском языке. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Ранее портал латвийского гостелерадио LSM сообщал, что в сейме Латвии депутата Алексея Росликова выгнали с заседания. Поводом для этого стала сказанная парламентарием фраза в защиту русского языка. Как считает депутат Милонов, такие действия связаны с неумением в Латвии прислушиваться к мнению населения.

«Так всегда происходит, когда селяков запускают в некий парламент, и они принимают решения. Селяки, как правило, злобные, мелкие и националистические. Для них крайне тяжело понимать, что надо учитывать не только собственное сельское мнение, но еще и мнение других людей», — подчеркнул парламентарий.

Поведение латвийского парламента Милонов сравнил с действиями киевского режима, который также не готов выстраивать нормальные отношения с собственным населением.

«Все то же самое, как на Украине. Безграмотные селяки вместо того, чтобы наладить нормальный диалог со своим населением, решили значительную его часть просто игнорировать. Это называется — европейская политика и демократия», — выразил мнение депутат.

При этом, как подчеркнул Милонов, Евросоюз не раз требовал от России соблюдения прав и свобод малых народов, однако сами такого придерживаться они не готовы.

«Очень интересно, как они требовали от нас неукоснительного соблюдения неочевидных прав и свобод малых групп, в то время как они половину населения страны притесняют и запрещают говорить им [на русском языке]», — отметил депутат.

При этом демократии как таковой ожидать от Латвии и не стоило в этом вопросе, заверил парламентарий.

«Какая в Латвии демократия? Латвию сложно ассоциировать с суверенным государством. Все, что там делают в последние годы, это обижаются и боятся Россию. И их песья боязнь проецируется на агрессивном состоянии. Это удел всех малых биологических форм. Я бы сравнил латвийский политический истеблишмент с пекинесами и различными малыми собаками, которые очень агрессивно себя ведут. Они мешают собственному народу. Их народ не хочет там такого противостояния. Жители Латвии, говорящие на русском и латвийском языках, прекрасно себя чувствуют, общаясь друг с другом», — заключил Милонов.

Ранее стало известно, что в России запустили аналог сайта «Миротворец» для отъявленных русофобов.