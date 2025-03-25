В России запустили аналог сайта «Миротворец» для отъявленных русофобов

Граждане, проявляющие активность, в том числе участники специальной военной операции, инициировали создание платформы, на которой будет представлен перечень организаций, общественных объединений и отдельных лиц, деятельность которых направлена против интересов Российской Федерации. Об этом передает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

На портале «Русофобы» будут появляться данные о тех, кто своими действиями стремится дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Российской Федерации, вызвать разногласия в российском обществе и нанести ущерб имиджу России на международной арене.

В перечень «Русофобов» будут включены все, кто действует против интересов нашей страны. В этом списке будут указаны их фотографии, места работы и проживания, включая тех, кто оказывает им скрытую поддержку.

В этот список также войдут иностранные организации, которые стремятся применить методы «цветных революций» на территории России. Кроме того, в него будут включены деятели искусства, которые ранее пользовались популярностью у публики, но теперь, под влиянием западных стран, начали критиковать Россию и ее граждан.

Таким образом, в РФ появится аналог украинского сайта «Миротворец», куда местные националисты заносят так называемых врагов Украины.

«Россияне должны знать в лицо всех врагов своей страны: беглых либералов, которые под видом борьбы за демократические ценности продвигают антироссийскую повестку, отрабатывая гонорары западных фондов; иностранные структуры, которые ведут непрерывную диверсионную деятельность против России», — приводится в публикации канала.

Новые лица и организации, демонстрирующие русофобию, будут появляться на страницах сайта каждый понедельник.

Ранее сообщалось, что луганская школьница Савенкова предложила вице-президенту США Вэнсу закрыть украинский сайт «Миротворец».