Этого нельзя делать до конца октября: запреты убывающей Луны

До 31 октября Луна будет находиться в фазе убывания. Что нельзя делать до конца месяца и для чего это время больше всего подходит, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Она отметила, что убывающая Луна идеально подходит для завершения дел и освобождения от ненужного.

«В этот период рекомендуется заниматься уборкой, избавляться от старых вещей, которые больше не служат вам. Это также время для завершения начатых проектов, анализа ошибок и планирования будущего. Что касается обрядов, убывающая Луна прекрасно подходит для очищения энергетического пространства», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Можно проводить ритуалы, освобождающие от негативных энергий, заговаривать воду на здоровье или очищение, продолжила она.

«Также хороши медитации и практики, направленные на внутреннюю гармонию. Однако в это время нежелательно стричь волосы. Считается, что стрижка на убывающую Луну может негативно сказаться на их росте и здоровье. Вместо этого лучше уделить внимание уходу за волосами — маски, процедуры и тому подобное», — добавила Алексеева.

Также не рекомендуется начинать новые проекты или важные дела, так как они могут не быть успешными. Лучше всего, посоветовала эзотерики, уделить время саморефлексии и уборке, и этот период пройдет для вас с пользой.

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