Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Ракам повезет в любви, а Девам стоит проявить инициативу на работе на неделе с 21 по 27 октября. Что еще звезды подготовили для всех знаков зодиака, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Овны, Тельцы, Близнецы

У Овнов в любви ожидаются яркие эмоции, но следует быть осторожнее с ревностью. На работе возможны неожиданные предложения. Следите за здоровьем — важно избегать переутомления.

«Тельцам в романтических отношениях стоит проявить терпение, иначе возможны конфликты. На работе удастся заключить выгодную сделку, но не забывайте отдыхать, чтобы избежать стресса», — пояснила экстрасенс интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

У Близнецов, по ее словам, начинается период новых знакомств, однако лучше не спешить с выводами о человеке. На профессиональном фронте могут возникнуть трудности. Уделите внимание физическому состоянию, занимайтесь спортом.

Раки, Львы, Девы

В любви у Раков возможны теплые отношения, но поищите время для себя. На работе лучше не входить в споры, а еще следите за желудком, чтобы избежать недомоганий.

«Львам стоит воспользоваться своей харизмой для укрепления отношений. Сделки на работе обещают успех, но избегайте излишней самоуверенности. Берегите сердце и нервную систему», — добавила Алексеева.

У Дев ожидается хорошая неделя для романтики, если наладите коммуникацию. На работе проявите инициативу, но остерегайтесь простуд, следите за своим образом жизни.

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Весы, Скорпионы, Стрельцы

У Весов в личной жизни наступит период гармонии. На работе возможны новые возможности. Избегайте излишнего стресса, находите время для медитации.

«Скорпионы, следите за эмоциями в любви, возможны недопонимания. На работе потребуется терпение в решении задач. Занимайтесь спортом для укрепления иммунитета», — подчеркнула эзотерик.

У Стрельцов в любви начинаются новые впечатления, однако не торопитесь с обязательствами. На работе успех может быть достигнут благодаря команде. Остерегайтесь хронической усталости.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Козерогам в отношениях нужно проявлять больше внимания. На работе возможны успехи при распределении обязанностей. Следите за состоянием суставов — они могут потребовать внимания.

«У Водолеев в любви ожидается период открытости, что приведет к укреплению связей. На работе важны креативные подходы. Уделите внимание ногам, не забывайте о физической активности», — заключила Алексеева.

Рыбам в личной жизни лучше быть честными с партнером. На работе возможны перемены, готовьтесь к ним. Следите за эмоциональным состоянием, избегайте перегрузок.

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