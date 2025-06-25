Европа и Украина в панике: Трамп жестко высказался о Зеленском — стоит ли киевскому лидеру бояться

Позиция украинского лидера Владимира Зеленского пошатнулась в глазах президента США Дональда Трампа. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее Трамп в беседе с телеканалом Fox News перед отлетом на саммит НАТО в Гааге допустил возможность встречи с Зеленским, заявив, что тот находится в «тяжелой ситуации». Как отметил политолог Маркелов, политический статус украинского лидера абсолютно ясен каждой из сторон конфликта.

«России, США и Евросоюзу уже понятны позиция и статус Зеленского. Украинский лидер тоже понимает свой политический статус, но хочет вырулить из него. Поэтому он еще раз подтверждает, что все играют свои сильные вещи на его ослабленной роли», — пояснил специалист.

К примеру, Трамп пытается показать, что США теперь будут только частью великой политики, общаясь с крупными игроками, в частности с Россией и Китаем, подчеркнул эксперт.

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«Европа хочет найти выгоду в печальном опыте президента Украины. Они могут оправдать свои проблемы Зеленским. Используя его и судьбу Украины как пугало, можно совершенно спокойно ближайшие 15-20 лет раскачивать военные бюджеты и пугать местную публику», — выразил мнение политолог.

При этом эксперт отметил, что уже сейчас президент Украины пытается исправиться в глазах США, изменяя собственный стиль поведения.

«Вся Гаага настроена сегодня только на одно: „не дай Боже обидеть Трампа, хоть одним глазком, чтобы Трамп посмотрел снова на Зеленского. Он исправился, он слушает всех, он порядочный мальчик“», — отметил специалист.

Как подчеркнул Маркелов, власти ЕС поняли силу Трампа и бессмысленность борьбы с его политикой. По этой причине Украина теряет интерес в мире.

Ранее стало известно, чем закончится прекращение огня между Тегераном и Тель-Авивом.