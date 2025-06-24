Трамп победил в войне с Ираном: чем закончится прекращение огня между Тегераном и Тель-Авивом

Конфликт между Израилем и Ираном можно считать завершенным, поскольку иранцы проиграли в 12-дневной войне. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи указал, что никакого соглашения об остановке военных действий пока нет, но если Израиль прекратит «агрессию» не позднее 4:00 по местному времени (3:30 по московскому), то Тегеран больше не будет наносить удары. Позже Иран подтвердил перемирие. Как заверил политолог Светов, такие действия сторон могут говорить о полном проигрыше Тегерана в конфликте.

«Объективно говоря, Иран проиграл в конфликте с Израилем и США. Угрозы Трампа, что Ирану ничего не остается, кроме как капитулировать, осуществлены. У Тегерана я не вижу, какие козыри на руках при этом разговоре. Они лишь добьются того, что Иран окончательно не уничтожат, но иранцы должны будут выполнять те условия, которые выдвинут американцы и израильтяне», — отметил эксперт.

Как отметил специалист, сейчас есть расхождение у США и Израиля по вопросу сохранения нынешнего режима в Иране: последние желают убрать с поста верховного лидера Ирана Али Хаменеи, превратив иранское государство в республику с выборным президентом.

Фото: [ Али Хаменеи в центре. соцсети ]

«Американцы не против изменения режима в Иране, но давить на это не будут, потому что у них есть урок, когда такое приводит к хаосу. Американцы будут добиваться, чтобы иранская ядерная программа была свернута. Они будут требовать, чтобы были инспекции, которые будут проходить под контролем американцев. И также они будут давить, чтобы ракетная программа Ирана была свернута», — пояснил политолог.

Также Светов подчеркнул, что в рамках конфликта иранские власти не решились на свою главную угрозу — перекрытие Ормузского пролива. И сейчас можно говорить о том, что стороны придут к полной остановке войны между собой.

«Похоже, что конфликт полностью остановится: во время него ПВО Ирана фактически отсутствовало. Атаки израильтян и американцев были беспрепятственными на страну. Также уничтожено руководство вооруженных сил Ирана», — выразил мнение специалист.

Такой исход, считает политолог, может говорить о том, что Иран не был готов к реальному военному противостоянию, пока Израиль серьезно готовился к конфликту. Хотя Ирану необходимо было посмотреть на пример Сирии, которая потеряла власть в декабре 2024 года.

«Первая была Сирия, где режим молниеносно пал и бежал [бывший президент Сирии] Башар Асад оттуда. Тогда уже звучали голоса, что это пролог к падению режима в Иране. Но в Иране режим не пал пока что. Но получилось, что вооруженным путем Иран принудили к выполнению тех требований, которые ставил перед ним Израиль и США», — заключил Светов.

Ранее стало известно, кто может стать новым лидером в Иране.