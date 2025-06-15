Гадание по ветру — что обязательно нужно сделать 16 июня: народные приметы и поверья в Лукьянов день

Великомучеников Лукиллиана, Павла, Клавдия, Ипатия и Дионисия традиционно вспоминают православные христиане 16 июня. В народе праздник получил название Лукьянов день. О приметах и традициях на 16 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Мученик Лукиллиан Византийский служил языческим жрецом при римском императоре Аврелиане (III век). Будучи в почтенных годах, Лукиллиан осознал ложность язычества, пришел к вере во Христа и крестился. Проповедь мученика заставила многих язычников обратиться к христианству, за что иудеи донесли на него градоначальнику Никомидии Сильвану.

Жестокие пытки не заставили Лукиллиана вернуться к идолослужению, он был заключен в темнице, где встретил четырех отроков-исповедников Христовых: Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Святой Лукиллиан убеждал их твердо стоять за веру, не бояться мучений и смерти. Все пятеро великомучеников были брошены в раскаленную печь, однако внезапный дождь загасил пламя, оставив их невредимыми. Тогда святых приговорили в смертной казни в Византии.

На Руси в Лукьянов день было принято гадать по ветру. Ветер с Востока — ждать беды, болезней, ссор и даже разорения. Южный ветер, напротив, предвещает скорую радость — долгожданную встречу с судьбой или предложение руки и сердца. Кроме того, ветер с Юга давал надежду на богатый урожай.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы:

Если дождь начинается крупными каплями, то он скоро перестанет;

Навозные жуки копошатся в навозе и не взлетают — к сырой погоде;

Дождь с ветром предвещают ящерицы, которые выползли погреться на солнце;

Гуси хлопают крыльями и чистятся — к дождю;

О хорошей погоде говорят муравьи, ползающие вокруг муравейника;

Воздух над лесом синеет — к теплу;

Много ос — к хорошей погоде;

Тихий и безветренный день — предвестник богатого урожая;

После дождя радуга быстро пропадает — к ясному дню, стоит долго — к ненастью.

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