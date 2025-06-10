Могут навредить молодым растениям: как легко избавиться от божьих коровок на участке

Божьи коровки считаются полезными насекомыми в саду, так как пожирают тлю и других вредители, которые наносят ущерб растениям. Однако в случаях их чрезмерного размножения, они могут повредить молодые растения, оставляя крошечные проколы на листьях, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо определить, почему божьи коровки выбрали данный участок для жизни.

«Возможно, присутствуют растения, которые их привлекают, или вредители, которые служат для них источником пищи, например, тля. Попробуйте обратить внимание на свои растения и, если это возможно, избавьтесь от вредителей, чтобы уменьшить привлекательность участка для божьих коровок», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Второй шаг — это физическое удаление. Можно использовать веник, чтобы аккуратно собрать божьих коровок и перенести их в другой участок или на безопасное расстояние. Это, продолжила она, может быть эффективным методом, особенно если численность насекомых еще не достигла критического уровня.

«Также вы можете попробовать использовать натуральные репелленты. Некоторые запахи, такие как эфирные масла цитрусовых, ментола или лаванды, могут отпугивать божьих коровок. Можно распылять растворы с добавлением этих масел вокруг проблемных зон, чтобы создать неблагоприятную для них атмосферу», — отметила садовод.

Если проблема становится особенно серьезной, стоит задуматься о химических средствах.

«Однако их использование должно быть обоснованным, так как они могут нанести вред не только божьим коровкам, но и другим полезным насекомым. При использовании химикатов нужно строго следовать инструкциям и соблюдать осторожность», — подчеркнула эксперт.

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