Голосование провалилось: Дональд Трамп делает свои ставки на будущего президента Украины

Украина столкнулась с расколом политических элит. Депутаты не хотят уходить в небытие вместе с Владимиром Зеленским, поэтому они пытаются выслужиться перед новой администрацией США, чтобы остаться на плаву. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Депутаты Верховной рады не поддержали постановление о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Голосование провалилось. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, проголосовали только 218 человек при необходимых 226. В Киеве ведется борьба за власть, отметил политолог Федоров.

Эксперт считает, что выборы президента на Украине пройдут в этом году. Зеленский был близок к бывшему президенту США Джо Байдену, теперь его фигура не устраивает новую администрацию Белого дома. Американский лидер Дональд Трамп будет делать ставку на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, отметил Федоров.

«Зеленский не только нелегитимен, у него нет электоральных перспектив, потому что США поддержат другого кандидата. Поэтому сейчас Зеленский будет цепляться, «выторговывать» себе определенные позиции. Для Трампа и для США очень важно, чтобы была хотя бы какая-то легитимность — выборы прошли, и Зеленский ушел», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Эрдоган предложил провести переговоры РФ, США и Украины в Турции.