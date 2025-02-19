Политолог Федоров не исключил, что переговоры РФ, США и Украины пройдут в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским выразил готовность Анкары принять переговоры делегаций РФ, США и Украины. Политолог Георгий Федоров не исключил, что вопрос украинского кризиса может быть решен в Турции.

По его словам, Эрдоган играет в активную международную политику. Повторное подписание стамбульских соглашений увеличит влияние Анкары в регионе и мире, заявил Федоров интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Эрдоган пытался переубедить Зеленского проводить переговоры в Эр-Рияде, в том числе из-за конкуренции Турции и Саудовской Аравии.

«Эрдоган преследует исключительно интересы Турции, он строит свою геополитическую, новую, так скажем, Османскую империю. Любые возможности он будет использовать для собственного продвижения и продвижения идей страны», — заключил политолог.

Ранее стало известно, когда может состояться встреча Путина и Трампа.