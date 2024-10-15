Потенциальные алкоголи: топ-4 знака зодиака, которые склонны к пьянству

Алкоголизм — страшная болезнь, развитие которой зависит от разных факторов: генетики, окружения и психологических аспектов. Какие знаки зодиака больше других склонны к зависимости от спиртного, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Среди гороскопа к зависимостям склонны Козероги, заявила Алексеева. Несмотря на строгую дисциплину, они бывают подвержены стрессу, что толкает их к алкоголю. Также от пьянства могут страдать Близнецы — обладатели множественной и непостоянной натуры могут легко впасть в зависимость в погоне за новыми впечатлениями.

«Зеленый змий» страшен и Стрельцам. По словам эзотерика, этот знак зодиака известен своей любовью к приключениям и экспериментам, в поисках неизведанных ощущений они склонны к излишнему увлечению спиртными напитками. Больше остальных представителей гороскопа алкоголизму подвержены Рыбы, заявила экстрасенс. Их отличает высокая эмоциональная чувствительность. Они стремятся избегать реальности и, чтобы уйти от своих проблем, могут употреблять алкоголь.

«Важно отметить, что эти тенденции не определяют судьбу человека — осознанное отношение к своим привычкам и эмоциям играет ключевую роль в борьбе с зависимостями», — заключила Алексеева.

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