Гороскоп для всех знаков Зодиака с 20 по 26 января

Повезет ли Рыбам в карьере, а Львам в любви? Что звезды приготовили для Водолеев и Стрельцов? Подробный гороскоп на неделю с 20 по 26 января интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Овны в этот период могут почувствовать притяжение к новому человеку. Возможны романтические приключения и неожиданные свидания. Не бойтесь открыться и быть уязвимыми.

«На работе могут возникнуть новые возможности для карьерного роста. Покажите инициативу и не стесняйтесь высказывать свои идеи. Обратите внимание на свое эмоциональное состояние. Разнообразьте физическую активность: попробуйте йогу или пилатес», — заявила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

У Тельцов в отношениях станет актуальным вопрос о серьезности. Возможно, вам придется обсудить планы на будущее со своим партнером.

«Будьте готовы к напряженным переговорам. Вы можете столкнуться с препятствиями, но ваша упорность поможет преодолеть их. Следите за питанием, избегайте переедания. Уделите внимание своему эмоциональному здоровью — возможно, стоит провести время на свежем воздухе», — добавила Королева.

У Близнецов возможны споры с партнером из-за недопонимания. Общение станет ключевым. Будьте внимательны к словам и чувствам друг друга.

«У вас будет возможность продемонстрировать свои таланты. Это удачное время для креативных проектов. Подумайте о том, чтобы уделить время хобби и увлечениям. Это поможет вам расслабиться и восстановить силы», — посоветовала эксперт.

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Раки, Львы, Девы

Раки, возможно, вам придется сделать выбор между личной свободой и отношениями. Постарайтесь честно оценить свои желания.

«Ваши идеи будут оценены начальством. Не упустите возможность продемонстрировать свои способности. Важно уделить внимание своему психоэмоциональному состоянию. Используйте методы релаксации, например, медитацию или легкую физическую активность», — подчеркнула Королева.

Львы в этом периоде будут в центре внимания. Это отличное время для романтических встреч. Чувства будут горячими и искренними.

«Вам будут доверены важные проекты, и вы сможете проявить свои лидерские качества. Рекомендуется сотрудничать с коллегами. Обратите внимание на уровень стресса — может понадобиться сделать перерыв. Сосредоточьтесь на отдыхе и восстановлении сил», — отметила эзотерик.

У Дев партнер может нуждаться в поддержке. Поддержите его морально — это укрепит ваши отношения.

«Период напряженной работы, возможно, придется решать сложную задачу. Используйте свою аналитическую способность. Убедитесь, что у вас достаточно времени для восстановления. Включите в распорядок дня прогулки на свежем воздухе», — заявила эксперт.

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Весы, Скорпионы, Стрельцы

У Весов взаимоотношения могут стать более глубокими. Откровенные разговоры произведут эффект, который поможет укрепить связь.

«Обратитесь к коллегам за помощью, если чувствуете перегрузку. Командная работа даст лучшие результаты. Обратите внимание на баланс в жизни. Включите в свой график физические упражнения и время для отдыха», — продолжила Королева.

У Скорпионов эмоции будут на пике. Постарайтесь быть открытыми к романтическим проявлениям. Это время для увлекательных знакомств.

«Не бойтесь проявить инициативу в работе. Ваша настойчивость может принести неожиданные результаты. Следите за своим психическим состоянием, старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Занимайтесь практиками осознанности», — отметила эзотерик.

У Стрельцов подходящее время для общения о ваших чувствах. Уделите внимание своему партнеру, чтобы укрепить ваши отношения.

«Прекрасное время для долгосрочных планов. Используйте креативный подход для решения рабочих задач. Займитесь спортом — это поможет поддерживать вас в хорошей форме. Также уделите время психическому отдыху», — добавила эксперт.

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Козероги, Водолеи, Рыбы

У Козерогов отношения могут потребовать больше внимания, чем обычно. Постарайтесь уделять больше времени вашему партнеру.

«Вы можете столкнуться с трудностями в работе. Будьте терпеливы и не торопитесь с решениями. Обратите внимание на хронические болезни. Регулярно проводите время на свежем воздухе и следите за своим питанием», — посоветовала эзотерик.

Водолеи, вам будет необходимо переоценить свои чувства. Возможно, вам стоит поговорить откровенно с партнером.

«Идеи, которые вы давно обдумывали, наконец, могут стать реальностью. Это время для самовыражения. Поддерживайте активный образ жизни. Включите в свой распорядок дня занятия, которые приносят вам радость», — добавила Королева.

У Рыб откровенные разговоры с любимым человеком укрепят отношения. Будьте готовы к романтическим поступкам.

«Вам может не хватать уверенности, но не бойтесь высказывать свои идеи. Ваши усилия будут вознаграждены. Позаботьтесь о психоэмоциональном состоянии. Практики релаксации и медитации будут вам весьма полезны», — заключила эксперт.

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