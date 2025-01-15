Убывающая Луна усиливает негатив: что нельзя делать до 25 января

С давних времен люди подчинялись лунному календарю и даже в современном мире принято высаживать растения согласно растущему или убывающему положению спутника. В этом месяце период убывающей начался 15 января и завершится 25 января. Подробнее о том, что не стоит делать в это время, а какие дела желательно завершить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

По словам эксперта, полезным будет завершить все начатые проекты и дела, а также подвести итоги и проанализировать их.

«Отличное время, чтобы избавиться от вредных привычек, так как убывающая Луна способствует избавлению от зависимостей и негативных мыслей. Также можно очистить организм, начать диету, период детокса, очищения кожи и организма», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Желательно в период убывающей луны избавиться от старых вещей, очистить дом и выбросить ненужное.

«Хорошо гасить кредиты, возвращать долги и решать какие-либо финансовые вопросы. Некоторые в это время проводят ритуалы избавления от обид и негативных эмоций, а также планируют бюджет», — добавила Королева.

А начинать новые проекты, по словам эзотерика, не стоит, так как энергия спутника в это время направлена именно на завершение, поэтому старт может быть крайне неэффективным.

«Лучше не делать крупные покупки. Особенно, если это связанно с долгосрочными вложениями — недвижимость, автомобиль. Старайтесь не проводить косметологические процедуры, не делать операции, инъекции и серьезные изменения во внешности», — посоветовала эксперт.

Также, продолжила она, следует избегать конфликтов и стрессовых ситуаций, так как Луна усилит любой негатив.

«Не стоит пугаться этого периода, просто сосредоточьтесь на внутреннем состоянии, занимайтесь медитациями, самоанализом, используйте время для отдыха и восстановления сил», — заключила эзотерик.

Ранее врач Малиновская рассказала, кому нельзя участвовать в крещенских купаниях.