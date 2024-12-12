Госдолг РФ вырос, но все еще меньше американского: что это значит и как повлияет на жизнь простых россиян

Государственный долг РФ за январь-сентябрь 2024 года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 26,707 трлн рублей. Россия на данный момент находится в оптимальных рамках, заявила экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Эксперт объяснила, как появляется госдолг и как его рост влияет на обычных граждан.

Что такое госдолг

Госдолг представляет из себя задолженность государства перед кредиторами, которую оно само и формирует. По словам Литвиненко, стране выгоднее жить в долг, чем на собственные средства, это правило также относится к компаниям и физлицам. Возможность кредитования обеспечивает значительные темпы развития мировых экономик.

Формирование госдолга происходит за счет продажи выпускаемых государством долговых ценных бумаг или облигаций, в России это ОФЗ (облигации федерального займа), а в США, например, — трежерис. Приобретать их могут не только граждане и отечественные компании, но также зарубежные корпорации. Приобретая облигации, покупатель, по сути, кредитует государство, объяснила экономист. Делается это с целью получения определенного дохода — заявленной доходности облигаций. Повышение доходности может говорить о снижении популярности государственных ценных бумаг.

«Доходность напрямую связана со ставкой рефинансирования. Когда государству приходится повышать доходность, это говорит о том, что темпы экономического роста падают. Когда растут темпы экономического роста, это говорит о здоровье экономики, и если у инвесторов появляется интерес к этой экономике, то доходность можно понизить», — отметила эксперт.

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Оптимальное соотношение

Основными показателями считаются возможность государства покрыть госдолг в любой момент и стоимость его обслуживания. Дефолт и является тем состоянием, когда государство не в силах покрыть свой госдолг и не может выплачивать проценты по облигациям. Относительно ВВП и оборотов экономического роста России эти показатели абсолютно нормальные на данный момент. Литвиненко отметила, что РФ не находится «ни в каком критическом состоянии или даже близком к этому».

«Предприятия стараются придерживаться формулы 60% на 40%, где 60% — это собственные средства, 40% — заемные. Для государства оптимальное соотношение от 40% до 50%. У России даже нет половины, получается только в районе 20%, это нормально. Даже если мы выйдем до 25%, это тоже будет абсолютно нормальным состоянием», — объяснила специалист.

Россияне никак не почувствуют нынешний рост госдолга, на данный момент экономика страны находится в оптимальных рамках. Правительство грамотно управляет состоянием и не допускает дефолта и даже преддефолта, подчеркнула Литвиненко.

Также важно учитывать соотношение государственного долга и фискальные налоговые поступления в бюджет, отслеживаемые Минфином и Центробанком. В России, по словам экономиста, оно оптимально — налоговые поступление в 1,5 раза превышают стоимость обслуживания, и правительство старается придерживаться этой разницы.

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Время платить по счетам

Рост госдолга нельзя назвать отрицательной или положительной тенденцией, отметила эксперт. Любому государству выгодно жить в кредит, но лишь то того момента, пока у страны есть возможность обслуживать его и одномоментно закрыть.

Госдолг в разы превышает ВВП (валовый внутренний продукт) в США и составляет более 36 трлн долларов. На данный момент это говорит о том, что Америка, несмотря на ослабление роли доллара, геополитики Штатов относительно действий Китая, может позволить себе наращивать государственный долг, объяснила специалист. По ее словам, бюджет США пополняется и живет за счет кредитования по государственным облигациям — трежерис.

«Американская экономика настолько устойчива, настолько хорошо себя чувствует, что инвесторы и кредиторы продолжают в нее верить и готовы как приобретать американские государственные облигации, так и оставаться их держателями. Как только будет ощущение, что американская экономика не находится в состоянии стабильности, кредиторы сразу же начнут избавляться от трежерис. Это будет означать, что Америка больше не в состоянии обслуживать свой государственный долг», — добавила эксперт.

Если Вашингтнон продолжает наращивать госдолг, значит, у властей сохраняется уверенность в том, что экономика страны выживает, продолжила она. Это происходит за счет того, что большая часть торгово-экономических отношений осуществляется в долларах США, американские деньги остаются международной резервной валютой, а в экономику Штатов продолжают вкладываться.

«Рано или поздно это однозначно плохо закончится. Невозможно постоянно наращивать госдолг. Если прямо сейчас Америке придется взять и полностью закрыть свой государственный долг, она с этой задачей не справится», — заявила экономист.

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Почему госдолг США растет

Основным активом и залогом госдолга США является то, что практически все страны мира остаются держателями американского доллара. На это Вашингтон делает расчет: погасить госдолг, если действительно собрать все доллары США по всему миру, отметила Литвиненко.

Госдолг нужен для обеспечения государственных расходов, сообщила эксперт. Простые граждане практически не замечают на себе его рост или снижение. И вопрос зачастую заключается не в том, чтобы сократить число денег от кредиторов, а в том, как перераспределить эти средства.

«Единственное, если конкретно говорить о США, все-таки темпы роста инфляции, темпы роста безработицы, конечно, можно как-то связать с ростом государственного долга. Потому что государственные расходы перераспределяются не на решение проблем американца, рядового гражданина, а идут на военные конфликты», — добавила экономист.

Однако Соединенные Штаты Америки — не единственная страна, где государственный долг превышает ВВП. В аналогичной ситуации находится Токио, где госдолг более чем в 2,5 раза превышает валовый внутренний продукт, напомнила специалист. На конец июня 2024 году он достиг рекордной отметки в 1,31 квадриллиона иен. При этом Япония продолжается существовать и даже входить в G7. В заключении Литвиненко отметила, что ситуация с госдолгом индивидуальна для каждой страны.

Ранее стало известно, что американцы готовят новые санкции против российской нефти и теневого флота.