Экономист Тарасова: новые санкции США вынудят РФ искать новые пути обхода

США готовят новые санкции против российской нефти и теневого флота. Согласно плану администрации Джо Байдена, они коснутся и крупнейших покупателей России — Индии и Китая. Несмотря на то, что РФ уверенно обходила все европейские санкции, новые меры могут быть ощутимы, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления г. Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

Эксперт отметила, что подробности возможных шагов американской администрации пока неизвестны, однако сообщается, что рестрикции могут быть направлены против так называемого теневого флота, используемого для перевозки углеводородов.

«На данный момент санкционное давление на российский экспорт нефти и так достаточно велико: с февраля 2023 года действует прямой запрет на ввоз нефтепродуктов в ЕС, США и еще целый ряд стран, организациям из ЕС и США запрещено участвовать в транспортировке российской нефти, страховании перевозок и так далее», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если говорить о структуре поставок, продолжила она, то до февраля 2022 года Россия экспортировала около 5 миллионов баррелей сырой нефти в сутки.

«Примерно половина из них поставлялась в страны ЕС, остальное — в Азию. Сейчас структура, естественно, кардинально изменилась. Около 3.5-3.8 миллионов баррелей перевозилось и перевозится сейчас танкерным флотом. Очевидно, что попытка нарушить эту логистику может негативно отразиться на стабильности поставок, а также потребовать выработки новых моделей экспорта и перевозок», — добавила Тарасова.

Таким образом, потери, вызванные нарушением налаженных схем перевозки нефти, по словам экономиста, могут быть ощутимы.

«Тем более, что в ситуации, когда в отношении России и так действует целая масса валютных ограничений, связь между валютными поступлениями и курсом рубля более чем очевидна», — заключила эксперт.

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