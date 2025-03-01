«Господь простит множество грехов»: протоиерей рассказал, что необходимо сделать перед Великим постом

Первая рабочая неделя марта начнется с «чистого понедельника» и Великого поста, который православные верующие начнут соблюдать 3 марта. О том, как к нему подготовится и для чего необходимо поститься, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

Священнослужитель отметил, что перед Великим постом важно поразмышлять о нем, почитать побольше информации и поговорить со священником. Желательно со своим духовным отцом.

«Это необходимо для того, чтобы он определил меру поста, а потом уже дал рекомендации, как правильно поститься. У каждого мера должна быть своя», — пояснил протоиерей интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Отец Константин подчеркнул, что пост имеет важное телесное и духовное значение.

«Мы должны поститься как телесно, так и духовно. Нужно молиться, совершать добрые дела, посещать богослужения. Если человек достойно пропостится, то есть принесет покаяние перед Богом, ущемляя себя в каких-то телесных удовольствиях, во всем покается, то Господь простит ему множество грехов, которые человек совершает в течение жизни», — добавил священнослужитель.

По словам протоиерея, пост — это жертва и исповедование Богу.

«Господь тоже постился на земле, когда выступил на проповедь. Он не вкушал ничего 40 дней. Но опять же, мера поста у каждого своя, но поститься должны все. Обязательно молиться, совершать добрые поступки, милосердные дела, посещать богослужения, исповедоваться, причащаться. Это самое главное перед Великим постом», — заключил отец Константин.

Ранее протоиерей Харитонов раскрыл, что нужно сделать каждому в Прощеное воскресенье.