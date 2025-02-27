«Иначе Бог не примет пост»: протоиерей рассказал, что должен сделать каждый православный в Прощеное воскресенье

Последний выходной на этой неделе, 2 марта, православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. В чем особенность этого дня и что должен сделать каждый верующий, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

Последний выходной на этой неделе, 2 марта, православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. В чем особенность этого дня и что должен сделать каждый верующий, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

«Это важно, чтобы вступить в Великий пост уже примирившись со всеми. Иначе Бог не примет нашего поста, если мы не примиримся с нашими ближними. В первую очередь пост принесет пользу тогда, когда мы наладим мир друг с другом. Это самое главное. Поэтому оно называется Прощеное воскресенье», — пояснил отец Константин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Это важно, чтобы вступить в Великий пост уже примирившись со всеми. Иначе Бог не примет нашего поста, если мы не примиримся с нашими ближними. В первую очередь пост принесет пользу тогда, когда мы наладим мир друг с другом. Это самое главное. Поэтому оно называется Прощеное воскресенье», — пояснил отец Константин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«И этот понедельник, с которого начинается Великий пост, называется «чистым», потому что люди уже примирились с ближними и начинают вкушать постную пищу, входят в пост телесно и духовно», — добавил отец Константин.

Также, по словам священнослужителя, в Прощеное воскресенье необходимо заранее подумать, поразмышлять на тему поста или поговорить со священником, со своим духовным отцом.

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