Грядет Страшный Суд: что о нем известно и когда случится конец света

Каждый православный человек не раз слышал про Страшный Суд, который рано или поздно ждет всех. Что известно о предшествующих ему событиях и каким будет конец света — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Почему Суд называют «Страшным»

Священнослужители объясняют, что мысли и поступки каждого человека станут доступны для обсуждения другими. А ведь у каждого есть внутренние секреты, которые страшно признать даже самому себе.

Кроме того, после смерти время в его привычном восприятии утратит свое значение, уступив место вечности. У вечности есть одна ключевая черта: те, кто в нее попадет, обязаны твердо определиться в своих убеждениях. Они могут развиваться и улучшаться, но кардинальные изменения в них уже не произойдут. Если человек окончательно выберет зло, то, попав в вечность, он столкнется с бесконечными страданиями — его собственные страсти будут неустанно мучить его, истощая душу, хотя и не уничтожая ее целиком.

Также название связано с тем, что именно человек будет зачитывать свой приговор, а Господь лишь подтвердит его.

Что предвещает Страшный Суд

Переводчик Священного писания Иероним Стридонский описывает пятнадцать знамений, предшествующих Страшному Суду, включая катаклизмы, изменения в природе и поведении животных, небесные явления и, наконец, всеобщее воскресение. Эти знамения призваны подготовить людей к грядущему Суду.

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Новый Завет предупреждает, что перед концом света одних одолеет беспечность, а другие будут бодрствовать в ожидании. Многие будут поглощены удовольствиями и обогащением, игнорируя признаки приближающегося Суда. Верующие же будут внимательны к знамениям времени и небес, осознавая серьезность происходящего.

Перед самым Пришествием Христа воцарится тишина — время раздумий, которое станет спасительным для верующих и бесполезным для противников Христа. Второе пришествие Иисуса ознаменуется не спасением, как в первый раз, а судом над человечеством.

Евангелие от Матфея описывает этот момент так: «Сын Человеческий, окруженный ангельской свитой, воссядет на престоле славы, и все народы предстанут перед ним. Он разделит их, подобно пастуху, отделяющему овец от козлов, поставив праведных справа, а грешников — слева».

Библия говорит, что «не все умрут, но все изменятся», а Иоанн Златоуст поясняет, что изменения коснутся и умерших, и живых, и человеческая природа станет бессмертной.

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Каким будет конец света

Считается, что на Страшном Суде будут рассматриваться не только богословские вопросы. На самом деле главным критерием станет отношение людей к ближним и дальним. В Евангелии от Матфея говорится, что «праведники наследуют Царство Божье, потому что они накормили голодных, напоили жаждущих, приняли странников, одели нагих, посетили больных и заключенных. На вопрос праведников, когда они видели Господа в нужде, Царь ответит, что, помогая нуждающимся, они помогали Ему Самому».

Участь же нечестивых — пребывание в темноте неведения о себе и о Боге. Замкнутые в своих грехах, они вечно будут находиться в состоянии безысходности. Наказание будет соответствовать их вине, обусловленной знанием или незнанием воли Создателя. Кроме того, наказание нерадивым христианам будет более суровым, чем для тех, кто не знал о Боге. А для оказавшихся в аду путь возвращения к Богу будет закрыт. Спасенные будут объяты светом, а погибшие — мраком.

Точная дата конца света неизвестна. Священнослужители объясняют это тем, что Господь специально не стал предупреждать людей: зная, что до Суда еще долго, люди были бы нерадивыми в благочестии, надеясь, что можно будет спастись впоследствии.

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