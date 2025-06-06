Третье обретение главы Иоанна Предтечи 7 июня: история праздника, традиции и приметы
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Православная церковь 7 июня отмечает третье обретение главы Крестителя Господня Иоанна Предтечи. Также дата известна как Иван — Медвяные росы. Подробнее о народных приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Праздник третьего обретения главы Иоанна Предтечи посвящен воспоминанию о третьем, последнем обретении честной главы святого Иоанна Крестителя — пророка, предтечи и крестителя Иисуса Христа.
История этого события уходит корнями в IV век. После усекновения главы Иоанна Крестителя по приказу царя Ирода его святая глава была сокрыта благочестивой Иоанной, женой домоправителя Иродова. Впоследствии глава была обретена и вновь утеряна в период смут и гонений. Третье обретение произошло в Константинополе. Согласно преданию, глава была явлена двум инокам, которые и перенесли ее в город Эмесу. Оттуда святыня была перенесена в Константинополь.
В этот день верующие посещают храмы, молятся Иоанну Крестителю, прося его заступничества и помощи в духовной жизни. В народе дата считается благоприятной для начинаний и принятия важных решений. Многие верующие воздерживаются от скоромной пищи, посвящая день молитве и размышлениям о духовном.
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Приметы
- Сильные росы — на хороший урожай;
- На Иванов день зацветает липа;
- У пожилых людей болит поясница — к ненастью;
- Отцветает черемуха — скоро будет первый урожай подберезовиков;
- Если петух запел раньше десяти часов вечера — к дождю;
- Если пчелы роем гудят на цветущей рябине — следующий день будет ясным;
- Много цветков на рябине — будет хороший урожай овса;
- Лягушки молчат — перед похолоданием;
- Резкий взрывной гром предвещает ливень;
- Считается, что нельзя в этот день ходить в черной и серой одежде, чтобы не провести все лето в грусти и печали;
- Нельзя ходить босиком по росе, чтобы не заболеть;
- Не стоит подметать полы или делать генеральную уборку — можно вымести удачу;
- В этот день надевали белую одежду, чтобы привлечь удачу во всех сферах жизни.
Именины в этот день празднуют: Петр, Иннокентий, Федор, Александр, Ян, Алексей, Николай, Валентин, Афанасий, Вениамин, Лев, Виктор, Игнат, Владимир, Павел, Михаил, Григорий, Иван, Валерия и Мария.
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