Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось на Сахалине — минимум двое погибли: как все было

На Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», на борту которого, по предварительным данным, находились 7 членов экипажа. Погибли 2 человека. Что известно о происшествии на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Опрокинулось при входе в порт

Около 14:00 по местному времени (06:00 по мск) 18 октября при входе в морской порт Корсаков в Сахалинской области опрокинулось грузовое судно «Григорий Ловцов», сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. На борту находились 7 человек, 2 из них погибли, 1 доставили в больницу, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. После ЧП следователи сообщили о пропаже 4 людей — начались поисково-спасательные работы. По данным Mash, на борту могли находиться 13 человек, такую цифру передавали родственникам моряков накануне.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Также организована прокурорская проверка.

По предварительным данным, опубликованным Mash, судно опрокинулось при перегрузке, в результате которой произошел крен. Сухогруз перевозил щебень и песок.

Фото: [ Дальневосточная транспортная прокуратура ] Фото: [ Дальневосточная транспортная прокуратура ] Фото: [ Дальневосточная транспортная прокуратура ]

Что известно о спасенных членах экипажа

На данный момент известно о 3 членах экипажа, спасенных после ЧП. Погибли, по предварительным данным, 2 человека, поиски остальных продолжаются. Судно «Берингов пролив» буксирует «Григорий Ловца» в Корсаковский порт.

Первым с судна спасли 60-летнего механика Леонида Михайленко, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Мужчина пришел в сознание, он рассказал, что судно опрокинулось при развороте в шторм.

Также известно о найденном 38-летнем Иване Грибачеве, от госпитализации он отказался.

Не первое ЧП

По данным телеграм-канала SHOT, судно принадлежит сахалинскому бизнесмену Максиму Нисинюку. Ранее «Тихоокеанская строительно-производственная компания» подавала на предпринимателя в суд после прошлого инцидента с судном «Григорий Ловцов».

В январе 2022 года спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю эвакуировали экипаж сухогруза. Судно было зажато льдами в районе Шантарских островов.

На буксировку было потрачено больше 5 млн рублей. Как выяснилось позже, судовладелец не мог эксплуатировать сухогруз из-за отсутствия соответствующего ледового класса, сообщил SHOT. В связи с открывшимися обстоятельствами с принадлежащей Нисинюку компании «Антракс» взыскали деньги, потраченные на буксировку.

Ранее сообщалось о спасении россиянина Михаила Пичугина, который больше 2 месяцев дрейфовал в Охотском море.