Хэллоуин: как появился праздник, когда отмечается и как к нему относятся в России

С 31 октября на 1 ноября жители многих стран будут отмечать Хэллоуин. Эта ночь окутана мистикой, ведь считается, что в это время открываются ворота в загробный мир. Об истории и традициях праздника, а также об отношении к нему в России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История Хэллоуина

Современный Хэллоуин берет свое начало от кельтского праздника Самайна. Он знаменовал окончание уборки урожая и наступление зимы. Кроме того, кельты считали, что в ночь с 31 на 1 октября распахиваются ворота в загробный мир, и усопшие могут вернуться на землю за дарами. Люди пытались отогнать злых духов и разводили костры, которые тушили только с наступлением весны. Кельты заносили огонь в дома и наряжались в шкуры диких животных, чтобы отпугнуть нечисть, и даже совершали жертвоприношения.

Фото: [ freepik.com ]

Церковь внесла изменения в празднование Самайна. Католики объявили 1 ноября Днем Всех Святых, а его канун назвали All Hallows Evening. Со временем название праздника сократилось до Halloween.

Традиции зловещей ночи

Хэллоуин отмечают в европейских странах, популярность праздник получил и в Соединенных Штатах Америки, куда его привезли мигранты из Старого Света. Искоренить языческие традиции, берущие свое начало от Самайна, католикам так и не удалось. Поэтому до сих пор европейцы и американцы надевают необычные костюмы на Хэллоуин — на замену звериным шкурам пришли образы ведьм, приведений, вампиров и прочей нечисти. Люди «украшают» не только себя, но и дома.

Во время празднования Хэллоуина раздают угощения детям, они приходят к соседям с вопросом: «Trick or Treat?» («Сладость или гадость?»). Традиционными лакомствами этой ночи стали яблоки в карамели, ириски, жареная кукуруза, конфеты и шоколад. Огонь по-прежнему заносят в дома, отгоняя злых духов. Люди делают фонарь из тыквы и вырезают на ней жуткую гримасу. Именно тыква стала главным символом Хэллоуина.

Фото: [ freepik.com ]

На Западе канун Дня Всех Святых отмечают не только дети. Взрослые тоже наряжаются в костюмы нечисти, предстают в образах героев фильмов, книг, мультфильмов, причем не только на вечеринках. Наибольшее распространение Хэллоуин получил в Северной Америке, Европе и в Австралии, а недавно интерес к празднику проснулся у японцев.

Хэллоуин в России

Западный праздник в России не прижился. Закон не запрещает отмечать Хэллоуин, однако само общество не воспринимает ночь с 31 октября на 1 ноября с воодушевлением. Большинство россиян считают праздник чуждым национальной культуре, следует из опроса ВЦИОМ. В 2019 году лишь 3% граждан РФ собирались отмечать Хэллоуин.

Против празднования Хэллоуина выступает и Русская православная церковь (РПЦ). Ранее председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) заявил ТАСС, что отмечать подобный праздник неприемлемо для российской культуры, особенно в условиях конфронтации с Западом. Он отметил, что Хэллоуин «выполняет функцию легитимации бесовского, злого начала в сознании людей».

Ранее стало известно, в каком виде употреблять тыкву полезнее всего — точно не в форме фонаря.