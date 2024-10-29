«Бомба» из витаминов и клетчатки: как готовить тыкву, чтобы максимально сохранить ее пользу

Тыква — богатый витаминами и клетчаткой овощ, который способен долго храниться после сбора урожая. Врач-диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как лучше приготовить тыкву, чтобы максимально сохранить ее пользу.

Тыква полезна, но не всегда

Эксперт подчеркнула, что в тыкве содержатся витамины группы А, В и С, каротиноиды, много клетчатки, при этом малое количество крахмала и фруктозы. Овощ можно давать детям с полугода в качестве первого прикорма и взрослым при особых ограничениях в питании.

Однако не во всяком виде тыква полезна для всех. Диетолог рекомендовала ограничить потребление сока из тыквы, в особенности пакетированного, людям с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также пациентам с сахарным диабетом из-за меньшего содержания клетчатки в продукте и более высокого гликемического индекса. За счет высокого содержания кислот, как и во многих других соках, напиток может оказывать раздражающее воздействие на чувствительную слизистую ЖКТ.

Самая полезная тыква

По словам Тараско, хорошо усваивается запеченная и приготовленная на пару тыква, она имеет щадящую консистенцию для ЖКТ и сохраняет полезные свойства. Из-за содержания в овоще витамина А, каротиноидов врач порекомендовала добавлять жиры (растительные или сливочное масло) в блюда из тыквы, так они лучше всего усваиваются.

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«В салат из сырой тыквы тоже добавляйте масло, хорошо пережевывайте, приправляйте специями, сочетайте с другими овощами», — отметила диетолог.

При определении количества потребления тыквы в день стоит ориентироваться на здоровую пищевую тарелку, примерно половину которой занимают овощи и фрукты. В один прием пищи можно заполнить эту часть тарелки исключительно тыквой. Однако не следует делать этого на завтрак, обед и ужин, в противном случае организм может недополучить полезных элементов из-за исключения других овощей из рациона. Врач отметила, что тыква все-таки содержит не все полезные вещества.

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