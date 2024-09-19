И это не доставка: стало известно, в какой сфере работает больше всего трудовых мигрантов

Больше всего трудовых мигрантов в Москве работают на складах. Об этом следует из статистики платформы «Мигрант Сервис», которая есть в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Согласно статистике, 49% мигрантов работают на складах, 39% занимаются розничной торговлей, 38% работают водителями, 33% заняты в сфере строительства, 19% трудоустроены в кафе, 13% — курьеры, 12% работают в клининге и 31% — в других местах.

«При проведении опроса была предусмотрена возможность выбора нескольких вариантов ответов, что объясняет, почему суммарный процент не достигает 100%. Сбор данных осуществлялся в начале августа 2024 года, однако представленные цифры остаются актуальными и на сегодняшний день», — рассказал эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Согласно данным компании, на сегодняшний день жизненный цикл иностранного гражданина не всегда прозрачен для государства — и это проблема, которая требует значительного внимания. Директор платформы «Мигрант Сервис» подчеркнул, что решать вопрос с трудовой миграцией необходимо так, чтобы не спровоцировать кадровый голод. В этом может помочь система, основанная на принципе «Единый Мигрантский ID».

«Это личный кабинет для иностранного гражданина с уникальным идентификатором, предоставляющим доступ к цифровым государственным услугам. Такой кабинет мог бы сопровождать мигранта на этапе легализации, отслеживать его пребывание в стране, сохранять необходимые документы и обеспечивать работодателю легальный статус работника», — добавил Кладов.

По мнению эксперта, каждый трудовой мигрант должен своевременно получать информацию о новых законодательных инициативах, чтобы соблюдать их, а также иметь возможность общаться с органами власти, но для успешного внедрения системы необходима политическая воля на высшем уровне.

Ранее стало известно, что в Подмосковье с 2025 года вводят ограничения на работу мигрантов.