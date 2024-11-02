Им лучше не переходить дорогу: назван топ-5 самых мстительных знаков зодиака

Обида и зависть порой толкают нас на месть. Некоторые могут устоять перед соблазном достать камень из-за пазухи, но есть и те, кто сразу готов броситься на оппонента с ножом. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» топ-5 самых мстительных знаков зодиака.

По ее словам, мстительными можно назвать Раков. Обладатели чуткой натуры могут сильно обидеться, а после отомстить, использовав для этого многолетние отношения и эмоциональные связи. Гордый Лев, чьи чувства задеты, тоже не чурается расправы. Он прибегает к помощи остроумия и харизмы, чтобы вернуть свое достоинство.

Спокойные и уравновешенные Тельцы также отличаются злопамятностью. Они могут долго терпеть и стараться не замечать каких-то вещей, но когда терпение закончится, представитель этого знака зодиака перестанет идти на уступки, заявила Алексеева. Сдержанные и даже хладнокровные Козероги, если их задели несправедливо, тоже могут отомстить обидчикам. Для достижения своей цели земной знак будет действовать с холодной расчетливостью.

Самым мстительным эзотерик назвала Скорпиона, известного своей страстной и глубокой природой. Представители этого знака зодиака никогда не забывают обиду, они готовы ждать сколько угодно, чтобы отомстить. Их расплата может быть тщательно спланированной и неожиданной.

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«Звезды не определяют нашу судьбу, но они могут пролить свет на некоторые аспекты нашей личности. Помните, что у каждого знака есть как положительные, так и отрицательные стороны, и месть — это всего лишь один из аспектов, который при неблагоприятных обстоятельствах может проявиться у любого человека», — заключила Алексеева.

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