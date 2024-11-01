«Не умеют наслаждаться моментом»: нумеролог раскрыла главные качества людей, родившихся в ноябре

Цифры имеют огромное влияние на нашу жизнь. Дата, время и даже номер месяца, в котором родился человек, во многом могут определить не только его характер, но и судьбу. Чем отличаются родившиеся в ноябре, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нумеролог Кристина Щербань.

По ее словам, главный талант ноябрьских — это их трудолюбие. Однако важно и не переусердствовать.

«Рожденные в ноябре не могут усидеть на месте или бездействовать, благодаря чему часто занимают лидерские позиции и могут брать ответственность за других, решать сложные вопросы. Но им важно соблюдать баланс и не уходить в трудоголизм. Если не расслабляться, ноябрьские будут постоянно раздраженными и даже агрессивными», — пояснила нумеролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Благодаря низкому болевому порогу, продолжила эксперт, людям, рожденным в ноябре, легко заниматься спортом. Они часто выбирают для дела всей свой жизни именно спорт. Главное — не применять свою силу во вред другим.

«Их основной талант имеет и другую сторону медали — это неумение наслаждаться моментом здесь и сейчас, от чего они «проскакивают» свою жизнь в погоне за результатами. Акцентируйте свое внимание на оптимизме, и тогда вас не только будут окружать прекрасные люди, но и вы станете еще более счастливыми», — посоветовала Щербань.

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