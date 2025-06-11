Импорт мог бы подешеветь, но продавцы не идут на это: что скрывается за ростом рубля

Цены на импортные товары могут снизиться благодаря укреплению рубля. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил экономист Михаил Беляев.

Ранее курс доллара упал до 78,6 рубля. Как считает эксперт Беляев, такая тенденция может влиять на стоимость импортных товаров.

«Падение доллара никак на нас не повлияет, у нас национальная валюта — это рубли. Доллар может оказывать влияние на наши цены при завозе товаров по импорту, когда мы расплачиваемся за них в иностранной валюте. Из-за роста рубля мы покупаем больше иностранной валюты, а это значит, что мы можем купить больше продукции», — пояснил специалист.

И это, в свою очередь, может влиять и на снижение цен по импортным товарам в магазинах, отметил эксперт.

«Снижение цен на импортные товары влияет на общий индекс инфляции, сдерживая или даже снижая темпы роста инфляции», — подчеркнул экономист.

Однако, как подчеркнул специалист, сейчас на ценовую политику влияет не курс доллара, а желание магазинов заработать больше денег.

«Цены на внутреннем рынке формируются не за счет спроса и предложения, а за счет того, что эти цены диктуют продавцы», — выразил мнение эксперт.

И решением этого вопроса должны заняться специалисты Федеральной антимонопольной службы, заключил Беляев.

Ранее стало известно, что ЦБ может снизить ключевую ставку, если курс доллара продолжит падать.