Выгодным кредитам быть: ЦБ может снизить ключевую ставку, если курс доллара продолжит падать

Ключевая ставка может снизиться до 18-19% при дальнейшем укреплении рубля. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Ранее курс доллара снизился до 78,6 рубля. Как заверила эксперт Литвиненко, такая тенденция позволяет говорить о снижении ключевой ставки, однако на это влияет и инфляция.

«Дальнейшее укрепление рубля повлияло на решение ЦБ о снижении ключевой ставки на 1%, но не стоит забывать и об инфляционных ожиданиях. Мы можем войти в период, когда инфляция начнет расти, а рубль укрепляться. В этот период может быть незначительный рост доллара с середины-конца августа и до конца сентября. Если мы войдем в этот трек, то здесь ожидать снижения ставки не стоит», — пояснила эксперт.

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И на этот процесс, как отметила специалист, будет влиять фактор сезонности, связанный с отпусками, началом учебного года и с рядом производственных процессов.

«Если инфляция выйдет за 10%, то, как и говорила Эльвира Набиуллина [глава ЦБ], ключевую ставку опять могут вернуть на уровень 21%», — сказала она.

И из-за нестабильной инфляции по стране возможности для снижения ключевой ставки еще нет, отметила экономист.

«Значительного влияния укрепления рубля на возможность снижения ставки в нынешних условиях нет, потому что инфляция находится в турбулентном состоянии и не вошла в полномерный тренд снижения к заявленным 7,4-7,6% за год. Поэтому прямую связь “укрепление рубля = снижение ставки рефинансирования” пока что нельзя уверенно нарисовать», — выразила мнение специалист.

Фото: [ istockphoto.com ]

Однако в случае укрепления рубля осенью, в период с сентября по октябрь, есть вероятность снижения ключевой ставки.

«Если рубль не выйдет за 78 рублей, а будет варьироваться в рамках 74-78 рублей, тогда действительно можно говорить о дальнейшем снижении ставки рефинансирования благодаря укреплению рубля. И тогда уже можно будет говорить о 18-19% в середине осени», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, стоит ли покупать доллар сейчас или лучше подождать.