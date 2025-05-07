Индия и Пакистан оказались на грани войны: что происходит в Индостане

Индо-пакистанский конфликт может продолжаться и дальше, несмотря на возможное перемирие. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Индия начала военную операцию «Синдур», нанеся ракетные удары по девяти объектам в стране и контролируемом Пакистаном Кашмире. Эти действия стали ответом на теракт в Пахалгаме 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. В свою очередь, глава Минобороны страны Хаваджа Асиф в среду, 7 мая, сообщил о сбитии пяти индийских истребителей, передает Geo TV.

«Внутренние противоречия существуют уже много лет, когда Индия и Пакистан стали независимыми, — уже 80 почти лет. Тут никакие западные государства не могут сделать так, чтобы они столкнулись», — сказал политолог.

Первое противоречие стран связано с неудачным разделом территории англичанами, которые были колонизаторами региона до 15 августа 1947 года.

«Англичане делили свою Индию так, как им пришло в голову — по-живому. Миллионы людей были переселены из одной части страны в другую. Мусульман переселяли из Индии в Пакистан, а навстречу им шли потоки индуистов. И люди помнят до сих пор, где и как они жили», — поделился Светов.

Второе противоречие связано с религией: противостояние Ислама и Индуизма в Индостане существует уже множество столетий, отметил эксперт.

«Индуисты считают, что это их страна, это их религия, а ислам исповедуют пришельцы откуда-то», — выразил мнение политолог.

Еще одно противоречие завязано на разных партнерах. Так, Пакистан уже долгое время поддерживает Китай, которому выгодна слабость Индии, считает Светов.

«Индия ориентируется всегда на западный мир больше. И на Россию тоже, поскольку мы первым признали их независимость, помогали в развитии экономики, там очень много советских и российских вооружений. А у Пакистана другие союзники. Там есть Китай, который экономически поддерживает Исламабад многие годы, очень сильно на них влияет, займы им выдает», — подчеркнул специалист.

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При этом политолог заверил, что западным политикам не нужна война между Пакистаном и Индией.

«Трампу эта война не нужна. Он, думаю, как раз хочет сделками заниматься. Трамп на следующей неделе летит в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и в Катар. И ему там поблизости военный конфликт не нужен», — считает Светов.

При этом политолог напомнил, что предыдущие столкновения в Индостане длились достаточно долго.

«Прежние войны были долгими. И если даже военная фаза была не столь продолжительная, то потом переговоры мирные, урегулирование, оно длилось годами, прежде чем к чему-то приходили. Причем, устанавливалось перемирие и сразу же его начинали нарушать. То с одной стороны, то с другой. В этом отношении в начале 1960-х годов Советский Союз сыграл большую роль в урегулировании конфликта. Была подписана Ташкентская декларация. И довольно долго между странами не было столкновений», — отметил специалист.

Однако условное перемирие между Индией и Пакистаном достаточно сложно контролировать, потому что между странами есть протяженная граница, где возможны военные стычки, и даже переговоры о мире не смогут их остановить, заключил Светов.

Ранее стало известно, будет ли ядерная война в Индостане в 2025 году.