«Если Индия чихнет, то никакого Пакистана не останется»: будет ли ядерная война в Индостане в 2025 году

Ядерного конфликта между Индией и Пакистаном ожидать не стоит. Об этом в беседе с интернем-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ядерная война: будет или нет

В ночь на 5 мая новостное агентство ANI сообщило о продолжении эскалации индо-пакистанского конфликта. Однако пакистанским войскам все меньше хватает артиллерийских боеприпасов на фоне их продажи Украине, это ограничивает боевые возможности Пакистана всего до четырех дней. Как отметил политолог Маркелов, сама конфликтная ситуация в Индостане не является чем-то необычным.

«Никакого ядерного конфликта между Пакистаном и Индией не будет. В основе конфликта лежит история. Это одна из серий вечных конфликтов. К ним также относятся Турция и Кипр, Израиль и ХАМАС (Палестина), КНДР и Южная Корея. Это вечные тлеющие конфликты», — подчеркнул политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его мнению, сегодня картина мира не позволяет разрешить такие конфликты, поскольку каждая из его сторон не рассчитывает прекратить эскалацию из-за внутренней политики.

«Конфликты будут идти, пока не появятся поколения политиков, которые найдут способ, как конвертировать их, что выгоднее их остановить навсегда», — сказал он.

Как уточнил специалист, такие конфликты относятся к категории «маятниковых».

«То маятник качнется в сторону тишина-покой, то маятник качнется в сторону дипломатической работы, то маятник качнется в сторону человеческого фактора. При этом никакой политической истории в индо-пакистанском конфликте нет. В основе лежит история, которая ложится на культуру обеих стран и идеологических процессов», — поделился Маркелов.

При этом текущие столкновения, считает политолог, не пойдут дальше локальных вооруженных столкновений.

«Я думаю, что все закончится десятками, максимум сотнями смертей. И снова в игру включатся "большие дяди", будет "разборка", Совбез ООН соберется, там примут решение для успокоения Индии и Пакистана», — выразил мнение специалист.

Как уточнили в Reuters, Иран и Россия предложили посредничество по конфликту сторон. В свою очередь, Маркелов подтвердил, что Москва в случае дальнейшего обострения не останется в стороне и будет принимать непосредственное участие в урегулировании конфликта.

Фото: [ freepik.com ]

«Если Индия просто чихнет, то никакого Пакистана не останется между гор. Даже несмотря на ядерное оружие Пакистана, Индия сильнейший в этом конфликте игрок: и по мощностям, и по численности, и по готовности к враждебному конфликту. России идеально не присоединяться ни к одной из сторон. Конечно, внутриполитически мы на стороне Индии. Мы внутренне готовы участвовать и помогать в разрешении этого конфликта с индийской стороны», — сказал политолог.

При этом позиция России по конфликту будет иметь весомое значение в мировом сообществе, продолжил он.

«Слово России будет очень важно для мирового сообщества в вопросе остановки конфликта», — заключил Маркелов.

История конфликта

Конфликт между Индией и Пакистаном — один из самых продолжительных и опасных территориально-политических споров в мире. В его основе лежит борьба за регион Джамму и Кашмир, а также глубокие идеологические, религиозные и исторические разногласия.

Исторические причины конфликта

Раздел Британской Индии (1947 год):

Согласно резолюции ООН №47, после ухода Великобритании в 1947 году была образована Индия (преимущественно индуистская) и Пакистан (государство для мусульман). Княжество Джамму и Кашмир, где большинство населения были мусульмане, но правитель — индуист, стало спорной территорией. В момент раздела его махараджа решил присоединиться к Индии, что вызвало недовольство Пакистана и вооруженное вмешательство.

Военные конфликты

Первая индо-пакистанская война (1947–1948 годы):

Привела к разделению Кашмира по линии контроля. Конфликт был заморожен благодаря посредничеству ООН (UNMOGIP).

Вторая (1965 год) и третья (1971 год) войны:

Вторая война вновь была за Кашмир. Третья закончилась образованием независимого Бангладеш на территории Восточного Пакистана.

Каргильский конфликт (1999 год):

Пакистанские военные проникли в индийскую часть Ладакха. Индия вытеснила противника. Конфликт привлек внимание всего мира.

Фото: [ freepik.com ]

Ядерное сдерживание и эскалации

Обе страны стали ядерными державами в 1998 году. С тех пор каждое обострение несет угрозу ядерной эскалации: теракт в индийском парламенте (2001 год) и атаки в Мумбаи (2008 год) Индия связала с пакистанскими террористами.

Также на конфликт влияет отмена особого статуса Кашмира (2019 год): Индия упразднила 370-ю статью Конституции, лишив регион автономии. Пакистан ответил заморозкой отношений и дипломатическим протестом.

Новейшее обострение: события 2025 года

Атака в Кашмире (апрель 2025 года)

В индийском Пахалгаме 22 апреля произошел теракт: погибло 26 человек, включая туристов. Ответственность сначала взяла группировка The Resistance Front, связанная с Лашкар-е-Тайба*, позже она отреклась от этого заявления.

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов и начала масштабную внутреннюю и внешнюю кампанию:

Военная операция в Кашмире:

Проведены тысячи арестов, разрушено множество домов предполагаемых боевиков, несмотря на запрет Верховного суда.

Дипломатические шаги:

Индия отозвала дипломатов, заморозила визы для пакистанцев и закрыла границу.

Приостановка договора о водах Инда (IWT):

Индия приостановила действие договора 1960 года, что грозит Пакистану водным дефицитом.

Пакистанский ответ:

Отказ от обвинений и требование международного расследования.

Закрытие воздушного пространства и прекращение торговли с Индией.

Приостановка Соглашения Шимлы (1972 год), регулировавшего двусторонние отношения.

Ранее стало известно, что в России увидели угрозу ядерной войны между Индией и Пакистаном.

* признана в РФ террористической организацией