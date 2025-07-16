Иран не подпишет ядерную сделку с США и ЕС: почему Запад пойдет против Тегерана

Евросоюз и США восстановят ранее снятые с Ирана санкции, поскольку стороны не смогут заключить ядерную сделку. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Франция, ФРГ и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном. Как отметил политолог Аграновский, страны не успеют договориться до конца лета из-за незаинтересованности Запада в этом вопросе.

«Санкции вводить будут, в том объеме или в другом, пока неизвестно. Санкционное давление — это излюбленное оружие западных стран, эффективность его сомнительна. Запад после разрушения Советского Союза постоянно пытается подавить санкциями тех, кого он назначает противниками, это относится и к Ирану, и к России», — пояснил эксперт.

По его словам, у западных стран есть возможность договориться с Тегераном, однако этого они делать не станут.

«В два счета можно было бы и с Ираном, и с Россией договориться по-хорошему, и решить все вопросы, если бы учесть совершенно законные, понятные интересы стран в области безопасности. Но Запад так устроен, что он не умеет разговаривать с противником, которого он считает слабее себя», — выразил мнение политолог.

Специалист считает, что с таким подходом ядерная сделка между Ираном, ЕС и США не состоится.

«Поэтому будут введены санкции, которые не достигнут никакого эффекта, и все пойдет на новый круг. Хотя можно было бы все это решить очень быстро путем равноправных переговоров», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп анонсировал поставки боеприпасов Украине.