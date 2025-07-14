«Подливание бензина в костер»: Трамп анонсировал поставки боеприпасов Украине

Отправка нового вооружения Украине от США не изменит ситуацию на фронте кардинальным образом. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцы направят Украине боеприпасы, в том числе ракеты для Patriot. Два собеседника Axios сообщили об основаниях полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву. Как подчеркнул политолог Аграновский, изменения на фронте возможны только в худшую для украинцев сторону.

«Ситуация на фронте может измениться при таких поставках, но только в худшую для ВСУ сторону, потому что это повлечет дополнительную эскалацию. Мы же будем вынуждены предпринимать меры, а на сегодняшний день ресурсы украинской армии и ресурсы России слабо сопоставимы. Мы воюем не в полную силу», — пояснил специалист.

Как отметил эксперт, такого рода заявление не стоит связывать с реальным изменением хода спецоперации.

«Заявление такого рода следует отнести к войне нервов, чем к какому-то реальному изменению подхода поставок вооружений. Дополнительная поставка серьезных вооружений, которые качественно могут изменить ситуацию, повлекут и качественный ответ со стороны России, и участь Украины может быть решена довольно быстро. Поэтому любая такая поставка оружия — это подливание бензина в костер», — выразил мнение политолог.

И связано оно с тем, чтобы подороже «продать» Украину для России, считает эксперт.

«Трамп нам Украину никогда не отдаст, он нам ее продаст. Украина для него актив, зачем русским отдавать то, что им нужно, когда можно это каким-то образом продать. А для того, чтобы это продать, надо поддерживать капитализацию, а она поддерживается поставкой оружия и вовлечением в этот вопрос европейцев», — заключил Аграновский.

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