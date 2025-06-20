Исторические рекорды и рост экономики: главные заявления Владимира Путина на ПМЭФ-2025

Экономика

Президент обозначил ключевые задачи, стоящие перед Россией в сфере экономики. По его словам, несмотря на непростую внешнеэкономическую обстановку, российский ВВП увеличивается более чем на 4% ежегодно.

В частности, ненефтегазовый ВВП в 2023 году вырос на 7,2%, а в 2024-м — на 4,9%. Глава государства отметил, что сырьевой сектор уже не играет определяющей роли в экономической динамике страны.

Положительную динамику демонстрируют сельское хозяйство, логистика, промышленность, сфера услуг и IT-сектор. По словам президента, ВВП России за первые четыре месяца 2025 года вырос на 1,5% в годовом выражении.

Среди приоритетов — трансформация занятости и повышение экономической активности населения.

Социальная сфера

За последние четыре года в стране занятость увеличилась на 2,4 млн человек. Уровень безработицы снизился до 2,3%, что является исторически минимальным показателем.

Президент отметил и рост занятости среди молодежи. По низкому уровню молодежной безработицы Россия входит в число мировых лидеров. Хотя задачи еще остаются, достигнутый прогресс очевиден, добавил он.

Увеличивается занятость и в секторах, где создается конечный продукт — это, в том числе обрабатывающая промышленность и туризм. Путин отметил, что в этих сферах численность работников значительно возросла.

Россия также добилась рекордного снижения уровня бедности. По итогам 2024 года он составил 7,2%, при этом число людей с доходами ниже прожиточного минимума сократилось более чем на 2 млн.

Работа с бизнесом

Президент также напомнил, что в стране введена новая система налогообложения в сфере общественного питания, а государство продолжит поддержку таких отраслей, как архитектура, кино, музыка и разработка программного обеспечения.

Правительство уже начало широкую работу над формированием национальной модели ведения бизнеса. Эта модель должна быть готова к сентябрю 2025 года и учитывать особенности развития страны. Также к 2030 году планируется почти вдвое сократить сроки подключения к электросетям, подчеркнул Путин.

Кроме того, президент сообщил, что в России зарегистрировано уже около 1 млн товарных знаков, и динамика остается положительной. Причем значительная часть заявок на участие в конкурсе «Знай наших» поступает от представителей малого и среднего бизнеса.

БРИКС

Президент призвал правительство отслеживать ключевые показатели структурных изменений в экономике. Он отметил, что мировая экономика переживает самую масштабную трансформацию за последние несколько десятилетий.

В начале XXI века страны БРИКС составляли лишь пятую часть мировой экономики. Сейчас их доля выросла до 47%. Путин уверен, что этот показатель продолжит расти.

Ранее стало известно, что Путин готов говорить только с новым президентом Украины.