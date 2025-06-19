Зеленского отстраняют от переговоров: Путин готов говорить только с новым президентом Украины

Президент России Владимир Путин при достижении договоренностей с Украиной проведет встречу не с украинским лидером Владимиром Зеленским, а уже с новым президентом страны. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее Путин на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сомневается в его юридической легитимности. В связи с этим политолог Аграновский выделил две причины, по которым встреча двух лидеров маловероятна.

«Встреча Путина с Зеленским маловероятна в ближайшее время даже не в силу легитимности, а в силу особенности Зеленского. Зеленский ведет себя как гопник, совершенно недостойно для президента страны. Подобного рода встреча может быть непредсказуемой и пойти не по протоколу, вылиться в какие-то оскорбления, встречаться даже с этой точки зрения рискованно», — отметил эксперт.

Вторая причина связана с легитимностью украинского лидера, поскольку ранее Зеленский отменил проведение президентских выборов на территории Украины, продлив свой срок полномочий, отметил политолог.

«Если удастся достигнуть договоренностей, и они будут подписаны, их в любой момент можно будет оспорить. По этой причине, если встреча и состоится, то уже с новым президентом Украины, и она вряд ли будет в ближайшей обозримой перспективе», — заключил Аграновский.

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