Из-за стресса — раковая опухоль: как связаны работа и онкология и как избежать печальных последствий

Причинами возникновения онкологии могут быть различные запущенные хронические заболевания, но не менее опасен простой стресс, с которым ежедневно сталкиваются люди. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил кандидат медицинских наук, врач-педиатр Павел Бережанский.

По его словам, на онкологические заболевания также влияют генетическая предрасположенность, место проживания, окружающая среда и вредные привычки человека. Врач добавил, что хронический стресс затрудняет способность организма справляться с патологиями, что повышает риск развития рака.

«Хронический стресс истощает гормональную систему, и надпочечники не могут вырабатывать достаточное количество гормонов. В результате возникают воспалительные процессы, что может привести к сбоям в иммунной системе и, в конечном итоге, к онкологическим заболеваниям», — пояснил Бережанский.

Если в организме есть злокачественные клетки, они могут быстро распространиться и угнездиться в различных органах, таких как лимфатические узлы или желудок, продолжил он.

«При хроническом стрессе человек сначала сталкивается с поражением нервной системы, включая головной мозг и вегетативную нервную систему. Именно она отвечает за функционирование нашего тела, процессы пищеварения и прочие жизненные функции. Эмоциональная реакция человека также затрагивает эндокринную систему и другие аспекты», — отметил врач.

Говоря про области, наиболее подверженные заболеваниям, в первую очередь следует учитывать отягощенный семейный анамнез.

«У людей без наследственной предрасположенности страдают органы и системы, где нервные волокна особенно подвержены нейроэндокринной регуляции. Но связь между стрессом и развитием онкологических заболеваний нервной системы становится все менее подтвержденной. Как уже отмечалось, клетки могут зарождаться в любом месте, и через лимфатическую или кровеносную сеть они могут перемещаться на большие расстояния, чаще всего оседая в таких органах, как кишечник, желудок, печень и почки», — заключил Бережанский.

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