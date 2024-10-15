Никогда не храните овощи в погребе: эти 3 вещества могут убить, а вы даже и не заметите

Употребление овощей, которые долгое время хранились в банке в погребе, может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти. О причинах интернет-изданию «Подмосковью сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова.

Она отметила, что в погребах, где отсутствует искусственная или естественная вентиляция, часто скапливаются опасные для человека газы, например, углекислый.

«Он образуется в результате разложения органических веществ и проникает в подземные сооружения из почвы. Этот газ без цвета и запаха, он тяжелее воздуха, поэтому вытесняет его и заполняет все пространство. Также углекислый газ выделяют все овощи и продукты, которые хранятся в погребе», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Метан или болотный газ образуются при медленном разложении растительных веществ без доступа воздуха и также проникают в погреб из почвы, продолжила она.

«Если человек спускается в погреб, он обычно не чувствует, что начинает вдыхать токсичный газ, но через некоторое время у него начинает болеть и кружиться голова, появляется тошнота, человек теряет реальное чувство времени, нарушается ориентация в пространстве. Если помощь не будет оказана вовремя, человек может умереть», — подчеркнула Омарова.

Но стоит учесть, что овощи и фрукты, хранящиеся в подвале, не концентрируют газы. Однако сам процесс выделения газов провоцируются гниением овощей или брожением фруктов, и начавшие портиться продукты не стоит употреблять в пищу.

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