«Я привлекаю только настоящую любовь»: слова, которые могут изменить жизни — что такое аффирмации и как они работают

Многие слышали о пользе аффирмаций, но мало кто понимает, как они на самом деле работают. О том, что можно изменить в жизни с помощью проговаривания позитивных утверждений, «Подмосковье сегодня» рассказала ясновидящая Инна Алексеева (Мишина).

Эксперт отметила, что аффирмации призваны изменить мышление и восприятие себя.

«Они работают на основе принципов нейролингвистического программирования (НЛП) и психологии, создавая новые нейронные связи в мозге. Когда мы повторяем эти утверждения, мы не только программируем себя на позитивный лад, но и помогаем осознать свои цели и желания», — пояснила экстрасенс.

Основным механизмом действия аффирмаций, продолжила она, является их способность формировать позитивное самоощущение и уверенность в себе. При их регулярном использовании человек начинает верить в свои силы и возможности, что может привести к улучшению качества жизни.

«Например, аффирмации могут помогать в борьбе с неуверенностью, депрессией и страхами, а также служат мощным инструментом в создании уверенности. Но работа с ними требует системного подхода. Важно не просто произносить их, но и чувствовать каждое слово, визуализировать желаемые изменения в жизни. Это создает эмоциональную подоплеку, которая усиливает эффект от практики», — добавила Алексеева.

Повторяя аффирмации ежедневно, уверяет ясновидящая, можно заметить, как меняется окружение.

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«Человек начинает привлекать позитивных людей и обдумывать финансовые стратегии. Это не просто слова, а мощный инструмент, который помогает нам делать шаги к улучшению жизни. Помните, каждая из этих аффирмаций — ваш личный ключ к счастью и изобилию», — подчеркнула Алексеева.

Экстрасенс также привела пример некоторых фраз, которые можно произносить: «Я достоин(на) любви и счастья. Я открыт(а) для получения безусловной любви. Я привлекаю позитивные отношения в свою жизнь. Я ценю и люблю себя. Я привлекаю только настоящую любовь. Мои два сердца бьются в унисон. Я вселяю любовь в каждого, кого встречаю. Я окружен(а) заботой и поддержкой. Я забочусь о своем здоровье каждый день. Я нахожу радость в движении и активностях. Я питаю свое тело здоровой пищей».

«Также можно говорить: я эмоционально стабильный(ая) и уравновешенный(ая), я каждое утро просыпаюсь с чувством благодарности, я привлекаю богатство и изобилие в свою жизнь, я целеустремленный(ая) и настойчивый(ая) в своих финансовых начинаниях, я готов(а) принимать финансовые возможности, я владею своим финансовым будущим, я успешно достигаю своих финансовых целей, я живу в изобилии и достатке и многое другое, что у вас на душе», — заключила эзотерик.

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