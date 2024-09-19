«Она виновата перед людьми, вселенной и Господом»: стала известна судьба «королевы марафонов» Блиновской и ее мужа

«Королева марафонов», блогер Елена Блиновская продолжает находиться в СИЗО, пока ее долг государству растет в геометрической прогрессии. Несладко и ее мужу Алексею, который отправился «замаливать грехи» на СВО, где его все же задержали. Известный экстрасенс, таролог Инна Алексеева (Мишина) рассказала «Подмосковье сегодня», какую судьбу Блиновской и ее мужу предрекли карты Таро и продолжит ли она когда-нибудь вести марафоны.

По словам экстрасенса, при раскладе выпадает карта «Восьмерка мечей», что означает тюрьму.

«Тяжело ей будет выйти из этой истории. Она будет осуждена, действительно получит срок, может, не большой, до четырех лет, но получит. Постоянно выпадают «Пентакли». Это говорит о том, что она потеряет очень много денег. Но мы и так сейчас видим, какой немыслимый у нее долг», — пояснила Алексеева.

Также эксперт подчеркнула, что Елена Блиновская мечтает выйти из данной ситуации любыми способами, но ей не удастся.

«Луна в картах — это страхи, депрессия. Она точно понесет заслуженное наказание по «Восьмерке мечей», но, возможно, срок будет не таким большим лишь потому, что она уже находится в СИЗО, пока идут разбирательства. О стопроцентном заключении также свидетельствуют карты «Королева мечей», «Двойка мечей» и «Император», — добавила она.

Согласно прогнозу ясновидящей, вести марафоны Блиновская когда-нибудь все же попытается, но уже не от своего лица.

«Она понимает, чем ей это грозит, поэтому попытается через других лиц, сама фигурировать не будет. Она не понимает, что делает все свои дела на глазах Господа. От него не спрячешься. Вселенная все видит, слышит и чувствует. Ей все вернулось, потому что она виновата перед людьми, вселенной и Господом», — заявила Алексеева.

Муж королевы марафонов, по словам ясновидящей, также не сможет избежать наказания. Ему тоже грозит тюремное заключение.

«Он будет осужден вместе с ней по «Четверке мечей» и «Королеве мечей». У него также много «Пентаклей», что говорит о крупных штрафах. Но его наказание будет мягче, чем у Блиновской. Возможно, он в итоге отделается штрафами, не будет долгого заключения. Они оба выбрали позицию жертвы, а не раскаяния, поэтому и отвечают за поступки. Нужно было признать вину и раскаяться», — заключила экстрасенс.

Ранее блогера Елену Блиновскую не выпустили из СИЗО после жалобы.