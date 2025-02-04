Ядерный конфликт и третья мировая: что предсказал Жириновский на 2025 год

Политик Владимир Жириновский при жизни сделал множество пророчеств, на которые мало кто обращал внимания, пока все они не стали сбываться после его смерти. Политик предсказал конфликт на Ближнем Востоке, начало спецоперации на Украине, обострение конфликта в Казахстане и военный переворот в Армении.

Русский мир

Еще одно предсказание Жириновского в мае 2023 года обнародовал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он заявил, что нашел листок с предсказаниями политика, когда работал с архивными документами. На бумаге было написано: «Великие события: 1791 – Французская революция. 1871 – объединение Германии. 1917 – Октябрьская революция. 2025 – объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040».

Владимир Жириновский не раз говорил о Русском мире и отмечал, что детям необходимо изучать устройство автомата Калашникова, а не английский язык.

«Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски», — говорил политик.

Новые альянсы

Этот год станет для России знаковым, был уверен Владимир Вольфович. НАТО, по его прогнозу, развалится. В мире появятся новые международные объединения. Кроме того, политик предрек и создания глобального альянса во главе с Россией.

«На юге через 20 лет будет мощнейший союз, состоящий из России, Турции, Ирана, Сирии и Ирака. Я вас уверяю, скоро Турция сделает русский язык вторым языком. В Израиле русский язык — второй, в Америке — третий. Человечество уже идет к этому», — уверял Жириновский.

В этом же году политик предрек распад Евросоюза. Он подчеркнул, что это произойдет, если не в 2025 году, то несколькими годами позднее.

Конфликт на Украине и третья мировая

По прогнозу политика, в конфликте одержит победу Россия. Жириновский утверждал, что над Киевом будет развеваться российский флаг, а Владимир Зеленский с позором сбежит из страны. На территории Украины после этого будет звучать русская речь, а россияне пройдут по Киеву победным маршем.

Весь конфликт России и Украины, считал Владимир Вольфович, лишь пролог к началу третьей мировой войны, которая начнется с конфликта на Ближнем Востоке. Там же может начаться и ядерный конфликт. Политик предполагал, что военные действия начнутся из-за передела собственности и борьбы за доступ к нефти.

Ранее политолог Аграновский заявил о неизбежной реинтеграции Украины в Россию.