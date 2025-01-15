Процесс реинтеграции бывшего СССР, исторической России неизбежен, в том числе речь идет о возвращении Украины. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Украина прекратит свое существование в 2025 году, не исключил член Совета безопасности России Николай Патрушев. По словам Аграновского, Патрушев абсолютно верно отследил намеченную тенденцию и выступил не просто так, а с далеко идущими последствиями. Политолог считает неизбежной реинтеграцию бывших территорий СССР.

«Разделение СССР или исторической России, что, в общем, одно и то же, в 1991 году не имело под собой никаких реальных оснований и было произведено искусственно. Поэтому прошлые центробежные тенденции сейчас сменяются центростремительными. Мы видим, что абсолютное большинство вменяемых людей на территории бывшего СССР, бывшей исторической России тяготеет к Москве», — отметил Аграновский.

Процесс реинтеграции может начаться уже сейчас, продолжил эксперт. Псевдогосударственные образования, созданные как антироссия, исчерпали себя, показали свою неэффективность в сдерживании РФ и стали слишком дорого обходиться Западу, объяснил политолог. По его словам, если финансирование Европой и США будет снижено или прекращено, эти территории в короткие сроки вернутся обратно к России, а границы будут зависеть от воли Москвы к победе, стремления воссоздать государство предков.

«Реинтеграция может быть не такой жесткой, как, допустим, унитарное государство Российская империя или федерация в виде Советского Союза. Возможно, в начале это будет союз народов. Мы исторически обречены жить вместе — надо понимать, что не просто так все народы сложились в одно государство», — подчеркнул политолог.

При этом Аграновский отметил, что на западных территориях Украины антироссийские настроения еще сильны. Свое влияние оказывает и польское правительство, которое даже сейчас проявляет серьезную агрессию по отношению к Москве. Если Польша присоединит часть территорий Незалежной, она усилится, констатировал эксперт.

«Возникает вопрос: заинтересованы ли мы в том, чтобы на наших западных границах усиливались антироссийские, враждебные настроения? Конечно, нет. Поэтому, я думаю, что Россия в той или иной форме будет этому препятствовать, у нее есть такие возможности», — продолжил он.

РФ заинтересована в дружественном пространстве вокруг. Москва будет прилагать все усилия в данном направлении, заключил Аграновский.

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