Как квадробинг, только монастыринг — дети в России начали уходить в монастырь: что об этом думают в церкви

Среди подростков становится все более популярным новое хобби — монастыринг. Дети уходят в монастырь на 3-4 недели, получают жилье с бесплатным питанием, а взамен помогают по хозяйству и молятся. Такое увлечение заменяет подросткам психолога. Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что такое явление нельзя назвать чем-то новым.

По его словам, на Руси люди всегда поломничали в монастырях в свободное время. Они жили в них неделю, две или три.

«Молились, исповедовались, причащались, трудились. Это действительно помогало духовно и подкрепляло душу. Люди могли очистить свою совесть покаянием, исповедью. Люди укрепляли себя духовно, это делали многие. И простые люди, и люди знатные, и наши известные писатели в 19 веке. Например, Гоголь, Достоевский и другие», — пояснил протоиерей интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Священнослужитель отметил, что это очень полезно и плодотворно, а также действительно лучше любого психолога.

«Через молитвы священника, его призыв Божией благодати на душу человека, через таинства церковные душа исцеляется, очищается и освящается. И только так можно исцелить душу от болезни — через покаяние. Очищение души — в раскаянии своих грехов. Поэтому нужно порадоваться, что молодежь так проводит время», — подчеркнул он.

Также отец Константин добавил, что съемки в храмах нельзя назвать богохульством, если ведутся они с разрешения настоятеля.

Ранее священник рассказал, как церковь празднует день крещения Руси.