Священник рассказал, как церковь празднует день крещения Руси

В России 28 июля ежегодно отмечается День крещения Руси. Этот праздник — один из самых значимых в истории страны. О том, как этот день празднует православная Церковь и верующие, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

По словам священнослужителя, день памяти святого князя Владимира и само крещение Руси было связано с праздником изнесения Честного Креста, который сейчас отмечается 14 августа, и освящением меда.

«Наша Русь приняла веру сладкую, поэтому мед освящался в это время. Но крестителем Руси стал все-таки святой, великий князь Владимир Красносолнышко. И именно в день его памяти отмечается крещение Руси», — пояснил протоиерей интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Так как Владимир сам креститель Руси, в этот день по благословению святейшего патриарха в 12 часов повсеместно совершается колокольный звон по всей России.

«Это честь праздника, честь крещения Руси. Все монастыри и храмы звонят в этот день в колокола, благовествуя о том, что мы приняли великую веру православную, в которой наше спасение. Это большой праздник, большое событие для всего нашего православного народа, для всей России и Святой Руси, которая гораздо шире, чем границы нашего Отечества», — добавил отец Константин.

Священник отметил, что в этот день необходимо поблагодарить Бога за то, что он подарил людям веру.

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