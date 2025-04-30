Как не набрать лишние килограммы за майские праздники — советы диетолога

В период майских праздников многие позволяют себе отдохнуть не только от работы, но и от соблюдения режима питания или диет. Чтобы остаться в форме, необходимо следовать некоторым правилам, о которых интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско.

По ее словам, в первую очередь важно понимать, что в большинстве случаев несколько набранных килограммов благополучно уйдут в течение пары недель после возвращения к привычному ритму.

«Для того, чтобы нарастить жир, требуются время и усилия, как и наоборот. Чтобы прибавить один килограмм чистого жира за две недели нужно превышать суточную норму калорийности примерно на 1,4 тысячи ккал ежедневно, что непросто. И чаще всего, прирост веса связан с пищевыми привычками и образом мышления», — пояснила диетолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Перед длительными выходными, продолжила эксперт, обычно приходится жить в состоянии «горящих» дедлайнов, что очень тяжело сочетается с процессом выстраивания питания и занятий спортом, если такой привычки нет.

«Кроме того, срабатывает привычная схема: «в праздники расслаблюсь, а потом возьмусь за диету и спорт». Поэтому необходимо готовиться к выходным заранее — питаться сбалансированно и регулярно, а также уделять время физическим нагрузкам. Как минимум — гулять перед сном», — подчеркнула диетолог.

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Сбалансированное питания, по словам эксперта, предполагает, что на тарелке (20-21 сантиметр в диаметре) должно находиться: треть или четверть — белковая еда (мясо, птица, морепродукты, творог, яйца, бобовые, тофу); треть или половина — овощи, зелень, фрукты; треть или четверть — длинные злаки (цельнозерновые крупы и макароны, картофель в мундире, ц/з хлеб и хлебцы).

«Не забудьте добавить немного нерафинированного растительного масла и пить достаточное количество воды. Регулярность — не менее двух (обычно трех) основных приемов пищи и, если нужно, 1-2 перекуса. Эти простые рекомендации снизят уровень стресса и напряжения, а, значит, и вероятность переедания в выходные дни», — отметила Тараско.

Самое главное правило в случае переедания — никаких угрызений совести, наказаний и голоданий.

«Просто вернитесь к сбалансированному и регулярному питанию и комфортным физическим нагрузкам. Используйте ферменты для поддержки работы поджелудочной железы: креон, микрозим, панзинорм и другие. Можно добавить ферменты растительного происхождения экстракт папайи и горечи», — продолжила диетолог.

После застолий можно 1-2 дня придерживаться веганской диеты, то есть исключить продукты животного происхождения, зато поэкспериментировать с любыми овощами, фруктами и ягодами. Особенно приветствуются квашенная капуста, кимчи, малосольные огурцы, добавила эксперт.

«Если во время или после переедания вы заметили ухудшение общего самочувствия, не проходящую боль, рвоту, диарею или другие стойкие симптомы — обязательно обратитесь за медицинской помощью», — заключила Тараско.

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