Не только продукты: какие товары подорожают с 1 мая 2025 года

Каждый месяц в году, как правило, знаменуется очередным подорожанием. Май 2025 года не станет исключением. Что именно подорожает в России с 1 мая и насколько, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, по многим видам продукции причиной подорожания станет сезонность, есть и виды продукции (работ или услуг), стоимость которых возрастет в связи с наступлением долгожданных и относительно долгих в этом году так называемых «майских» праздников.

«Начинается дачный «шашлычный» сезон. Увеличивается спрос на мясо, свежие овощи и фрукты. На рынках появляется редис, молодой картофель, брокколи, шпинат, зеленый лук и тому подобное. Цены на отечественную сельскохозяйственную продукцию на привозах еще «кусачие». А поскольку запасы прошлогоднего урожая уже заканчиваются, то и в магазинах, куда поступает в основном более дорогая тепличная или импортная продукция, цены растут», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В преддверии майских стоимость картофеля, помидоров, свежих огурцов и других овощей будет расти в диапазоне 5–15% в зависимости от региона. По мясу прогноз более пессимистичный — плюс 10–15%. Примерно на столько же подорожает рыба и морские деликатесы.

«Дорогим окажется и сам отдых. Позволить себе провести майские праздники «не дома и не на даче» тоже сможет не каждый. Стоимость готовых пакетных туров за рубеж еще в апреле выросла в 1,5–2 раза. А отдых по России на майские выходные дни на 3–4 дня обойдется по цене отдыха на 7–8 ночей по системе «все включено» на берегу моря в обычный сезон», — добавила Проданова.

Для сравнения, продолжила эксперт, цена на теплоходные туры, приходящиеся на «непраздничные» дни, начинается с 13–16 тыс. рублей.

Фото: [ freepik.com ]

«Аналогичные туры с 1 по 4 мая, 8–11 мая начинаются от 48 тыс. руб. с человека. Да и стоимость авиабилетов, по самым скромным расчетам, в праздники выросла на 11–15%», — подчеркнула экономист.

Конечно, причиной роста цен станет не только сезонность спроса, добавила она. Нельзя сбрасывать со счетов и уровень инфляции, дорогой заемный капитал, высокие логистические издержки товаропроизводителей, которые «зашиты» в конечной стоимости готовой продукции (работ и услуг).

«Впрочем, и тех, кто захочет провести майские праздники с пользой — привести в порядок дачный участок, сделать ремонт, — тоже порадовать нечем. Рынок строительных и ремонтных материалов уже начал свой рост, и прогнозы по ценам здесь довольно неутешительны — прирост их стоимости может составить до 25% в зависимости от вида материалов. Наибольший скачок цен ожидается на цемент, металлические конструкции, изоляционные материалы, пиломатериалы и другое», — отметила Проданова.

Кроме того, в мае ожидается и рост цен на авто. По самым скромным расчетам, цена на автомобили вырастет на 20–25%. В основном подорожание затронет премиум-сегмент, заключила экономист.

Ранее экономист Литвиненко спрогнозировала рост курса доллара до 93 рублей к июню.