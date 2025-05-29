Как не заразиться ротавирусом в отпуске и что делать, если заболел: профилактика, симптомы и лечение

Долгожданный отпуск летом может омрачиться ротавирусной инфекцией, если не знать о мерах профилактики во время поездки к морю. Подробнее о способах защиты от вируса интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-педиатр Красногорской больницы Оксана Царегородцева.

Эксперт отметила, что ротавирус — это кишечная инфекция, поражающая в первую очередь детей до пяти лет, но не щадящая и взрослых.

«Заражение обычно происходит через воду, загрязненные фрукты и овощи, при контакте с носителем, например, в воде. Инфекция обычно начинается внезапно — с резкого приступа тошноты и последующей рвоты. К симптомам также относятся: высокая температура до 39 градусов, водянистый понос, слабость, боли в животе», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Обычно это длится около недели, продолжила она, но если для взрослого это в большей степени просто неприятная болезнь, то для ребенка — это сильнейший стресс и опасные последствия, включая обезвоживание.

«С ротавирусом важно соблюдать главное правило — пить, пить и еще раз пить. Постарайтесь давать ребенку воду каждые 5-10 минут, пить следует маленькими глотками. Родители также должны заранее позаботиться об аптечке в отпуск, в ней должны быть регидратационные растворы. Кормить «через силу» — запрещено», — добавила эксперт.

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Кроме того, употреблять в пищу можно только те продукты, которые «крепят», например, сухарики или рис, банан. Исключить из рациона следует молочные продукты и сладкое.

«Если вы заметили у себя или ребенка сухие губы, редкое мочеиспускание, вялость, а у грудничков — запавший родничок, как можно скорее вызовите скорую медицинскую помощь или обратитесь к врачу, который находится в отеле. Значительная потеря жидкости и электролитов может привести к нарушению работы органов, в том числе сердца, почек и головного мозга», — предупредила Царегородцева.

Нередки ситуации, когда семья обнаруживает симптомы ротавируса практически перед вылетом домой. В данном случае, по словам педиатра, не стоит рисковать, лучше отложить полет хотя бы до суток, поскольку состояние в самолете может резко ухудшиться.

«Обезопасить себя и близких от последствий ротавируса, конечно, можно. Например, мытье рук — это не рекомендация врачей, а необходимость. Объясните детям, что руки необходимо мыть после посещения пляжа, купания в море, до и после завтрака, обеда, ужина», — отметила врач.

Пить воду из-под крана на курорте крайне нежелательно. Лучше чистить зубы с помощью бутилированной воды — таким образом вероятность заражения снизится.

«Кроме того, не покупайте на улице овощи и фрукты, если они были на жаре длительное время. А при посещении кафе или ресторана на территории отеля обратите внимание на внешний вид продуктов, старайтесь избегать салатов и блюд, которые не проходили термическую обработку», — добавила Царебогатова.

Находясь в бассейне, желательно не глотать воду и объяснить детям, почему это не рекомендуется делать.

«Реально снизить риск заражения ротавирусом у ребенка и избежать опасных для организма последствий можно, если вовремя вакцинироваться. Это особенно полезно для путешественников, которые собираются посетить тропические страны», — заключила врач.

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