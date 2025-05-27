Может вызвать новую пандемию: чем опасен эволюционировавший птичий грипп и кто в группе риска

«При заражении птичьим гриппом риск осложнений выше у пожилых людей и у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе астмой, сахарным диабетом. Дети тоже наиболее уязвимы перед птичьим гриппом, поскольку у них еще не сформированы иммунная система и иммунный ответ. Очень важно своевременно обратиться за помощью к врачу, если ребенок заболел, чтобы не допустить развитие тяжелой формы пневмонии и других серьезных последствий», — подчеркнула врач.