Может вызвать новую пандемию: чем опасен эволюционировавший птичий грипп и кто в группе риска
Врач Теминдарова: эволюция птичьего гриппа особенно опасна для пожилых и детей
Фото: [freepik.com]
Вирусы птичьего гриппа H5 эволюционируют и могут стать причиной новой пандемии, сообщает издание Planet Today. Некоторые штаммы гриппа передаются человеку и имеют высокий риск осложнений. В группу риска входят пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-педиатр Красногорской больницы Нина Теминдарова.
Эксперт отметила, что птичий грипп — это вирусное заболевание, вызываемое штаммами вируса гриппа типа A.
«Основными носителями являются дикие и домашние птицы. Некоторые штаммы H5N1, H7N9 способны передаваться человеку, вызывая тяжелые формы заболевания с высоким риском осложнений. Кроме того, согласно новым международным данным, вирусы птичьего гриппа H5 достигают новых видов — теперь он может более эффективно связываться с клетками млекопитающих», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Сами по себе мутации, продолжила она, являются естественным процессом, основная опасность подобных «превращений» — новые последствия для организма человека.
«При заражении птичьим гриппом риск осложнений выше у пожилых людей и у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе астмой, сахарным диабетом. Дети тоже наиболее уязвимы перед птичьим гриппом, поскольку у них еще не сформированы иммунная система и иммунный ответ. Очень важно своевременно обратиться за помощью к врачу, если ребенок заболел, чтобы не допустить развитие тяжелой формы пневмонии и других серьезных последствий», — подчеркнула врач.
По словам Теминдаровой, птичий грипп у детей младшего возраста способен вызывать серьезные поражения органов дыхания и, как следствие, острую дыхательную недостаточность. Симптомами птичьего гриппа являются: высокая температура, сильная слабость, кашель, боли в мышцах, затрудненное дыхание.
«Чтобы избежать вирус птичьего гриппа H5, следует: избегать контакт с дикими птицами и местами их скопления, ни в коем случае не приближаться к мертвым или больным птицам, речь также идет и о животных, поскольку Н5 может передаваться и млекопитающим, тщательно готовить мясо и яйца, соблюдать температурный режим (вирус погибает при температуре выше 70 градусов), мыть руки с мылом после посещения общественных мест, при первых признаках заражения обратиться к врачу, не заниматься самолечением и вакцинироваться», — посоветовала эксперт.
Сегодня, добавила врач, вирус преодолевает межвидовой барьер. Это не повод для паники, но и не время для беспечности.
«Птичий грипп H5N7 для человека — это серьезный повод заранее позаботиться о безопасности семьи и окружающих, поскольку он опасен своей молниеносной мутацией. Гигиена, осторожность и внимание к здоровью — самые простые, но эффективные способы защиты от вируса птичьего гриппа Н5», — заключила эксперт.
Ранее врач Осипов раскрыл, какие заболевания могут вызвать БАДы.