Раскрыт секрет идеального завтрака: готовка по утрам занимает 5 минут

Питательный завтрак — источник энергии на весь день. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Анна Курчина раскрыла интернет-изданию «Подмосковье сегодня» секрет идеального первого приема пищи.

По ее словам, завтрак должен быть питательным, плотным и полноценным по макро- и микронутриентам. Необходимо также соблюдать баланс белков, жиров и углеводов.

Для идеального завтрака можно взять цельнозерновой хлеб (углеводы), добавить рыбу, яйца с высоким содержанием белка и овощи (клетчатка). Второй вариант полезного и правильного завтрака включает в себя кашу с греческим йогуртом, орехи и фрукты или овощи. Курчина отметила, кто каких-то «специальных» продуктов для завтрака, которые помогут похудеть, не существует.

«Можно набрать вес на яблоках, можно похудеть на бургерах, потому что жир будет откладываться при профиците калорий, дефицит приведет к похудению», — объяснила диетолог.

Однако один популярный продукт, а точнее напиток, все-таки стоит исключить из завтрака. Специалист посоветовала не пить кофе на голодный желудок — он раздражает слизистую. Лучше употребить его уже после завтрака, подчеркнула Курчина. Также на голодный желудок не следует пить апельсиновый сок, добавила врач.

«Многим людям нравятся какие-то ритуалы по утрам, допустим, стакан воды. Если это нравится и не сбивает рацион на день, то я не против такого», — заключила эксперт.

Ранее профессор Кириленко рассказал, как выбрать хорошее яблоко в саду и магазине.