В Московской области насчитали 20 пострадавших от налета беспилотников ВСУ

Число пострадавших от ночного воздушного удара по Москве и Московской области возросло. Теперь в списках числится один погибший и 20 раненых. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По утверждению главы Подмосковья Андрея Воробьева, большая часть раненых проживает в трех муниципалитетах. Так, в Ленинском городском округе травмы получили шесть человек, среди них один ребенок. У всех этих людей неопасные поверхностные ранения.

Тяжелее ситуация в Домодедове. Там 38-летний охранник погиб на парковке возле «Мираторга», еще два человека получили ранения. 50-летнего мужчину с открытой травмой головы пришлось отправить в реанимацию Видновской больницы, а 44-летнего мужчину, также с ранением головы, госпитализировали в Домодедовскую больницу. Неподалеку оттуда, в деревне Котляково, пострадала 43-летняя женщина. Она получила тяжелое ранение, сейчас ее оперируют.

В Раменском, несмотря на повреждение семи квартир в многоэтажном доме, никого из серьезно пострадавших не обнаружили. К медикам обращались пять человек, ни у кого нет никаких телесных повреждений. Медики диагностировали у них острую реакцию на стресс.

Ранее воздушный налет на Московский регион связали с приездом в российскую столицу генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. На этот счет высказалась Мария Захарова. Она напомнила, что это уже не первый налет ВСУ на Москву, который приурочен к приезду зарубежной делегации.