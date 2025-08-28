Как привлечь удачу в День знаний: история праздника, традиции и народные приметы на 1 сентября

Первый день сентября — дата, знаменующая начало нового учебного года для миллионов современных школьников и студентов. Однако праздник знаний имеет глубокие исторические корни. Подробнее об истории и традициях дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции праздника

Официально День знаний был учрежден в России в 1984 году, но традиция отмечать начало учебного года восходит к временам, когда учеба начиналась с осеннего равноденствия. Первоначально она начиналась в разные сроки в зависимости от региона, но постепенно сложилась практика, согласно которой 1 сентября стало общепринятой датой.

Каждое 1 сентября в школах проходят торжественные линейки, на которых ученики, учителя и родители собираются, чтобы отметить это событие. Помимо официальных мероприятий, в этот день широко практикуется обмен поздравлениями. Учителя и родители поздравляют друг друга с началом учебного года, желая удачи и терпения. В некоторых школах есть традиция проводить конкурсы и спортивные мероприятия.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы на 1 сентября

Согласно народным приметам, если в День знаний будет солнечно, то и весь учебный год пройдет легко и успешно. Сами дети верят: если надеть на праздник новую вещь, то удача и знания обязательно будут с ними на протяжении всего года. Чаще всего это делается с обновкой, которая символизирует светлые начинания и стремление к знаниям. Более того, считается, что если в этот день пойдет дождь, то ученикам может не хватить терпения и удачи в учебе.

Кроме того, 1 сентября считается днем, когда проводятся различные ритуалы для привлечения удачи. Например, многие люди верят в силу первого звонка — если успеть оказаться у школы в момент его звука, то это подарит удачу на весь год.

Ранее в РПЦ объяснили, зачем и как правильно молиться о гаджетах.