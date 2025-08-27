«Освящение — это ответственность»: в РПЦ объяснили, зачем и как правильно молиться о гаджетах

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что для достижения полезных результатов при использовании земных благ можно молиться. Действительно ли можно молиться за технику и мессенджеры, а также как это делать правильно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель Владислав Береговой.

Отец Владислав отметил, что ни за какие мессенджеры и соцсети Церковь, естественно, молиться не призывает.

«Батюшку традиционно неправильно интерпретировали ради кликбейтных заголовков. "За" МАХ или VK молиться должны бенефициары и акционеры технологического холдинга VK. Разработчики, а не пользователи. А о чем же должны молиться мы? Любой христианин привык освящать любое свое действие короткой молитвой и крестным знамением», — пояснил священнослужитель интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также молиться перед выходом из дома, перед поездкой, работой, едой и принятием важного решения, продолжил он.

«В этом контексте для православного человека совершенно естественно перед тем, как открыть в телефоне ТикТок, ВК или МАХ, сказать про себя что-то вроде: "Господи, помоги мне не зависнуть в телефоне в рилсах и шортсах на несколько часов, бесполезно прожив сегодняшний день! Пусть мое прибывание в интернете не сделает мою жену на несколько часов вдовой при живом муже, а детей — сиротами!"», — добавил отец Владислав.

А что касается не виртуальных, а вполне себе осязаемых вещей, то, по словам священника, для их освящения есть даже специальная молитва Богу.

«Можно даже освятить свой телефон, если хотите. Или культиватор. Или велосипед. "Создателю и Содетелю человеческаго рода, Дателю благодати духовныя, Подателю веянаго спасения, Сам, Господи, посли Духа Твоего Святаго с вышним благословением на вещь сию, яко да вооружена силою небеснаго заступления хотящим юю употребляти, помощна будет к телесному спасению и заступлению и помощи, о Христе Иисусе Господе нашем. Аминь"», — подчеркнул отец Владислав.

После чего необходимо окропить вещь святой водой трижды, но это не обязательно, если вещи нет.

«Молитвы вполне достаточно. И памяти о том, что теперь через этот, например, телефон, мы на порочные сайты не заходим, хейтерские комментарии не пишем. На велике закладки не развозим. Освящение — это не только дар, но и ответственность», — заключил священнослужитель.

