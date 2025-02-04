Как привлечь в дом удачу и не заболеть: народные приметы в Агафьин День 5 февраля
Фото: [freepik.com]
Память святых Агафангела и Климента чтит православная церковь 5 февраля. В народе дату называют Агафьин день. Подробнее о святых и поверьях на 5 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
История жизни святых Агафангела и Климента начинается в период, когда вера Христова только начинала распространяться. Святой Агафангел путешествовал по селениям, неся свет веры. Святой Климент был учеником Агафангела. Вместе они столкнулись с испытаниями, но вера помогла преодолеть все трудности.
Каждый год 5 февраля, в день памяти святых, верующие собираются в храмах. Принято читать молитвы и посещать литургии. Православные готовят специальные угощения — пироги с курицей. Также в этот день важно убраться в доме, чтобы привлечь удачу. Грязная обстановка притягивает болезни.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Много снега на земле — год будет урожайным;
- Кошка лежит брюшком вверх — к оттепели;
- Синицы щебечут под окном — к сильной зимней стуже;
- Погода после полудня предвещала такие же климатические условия и в январе;
- Сильная метель в этот день — будет мести еще долго;
- Тот, кто родился в этот день, будет нездоров, но проживет долго;
- Весь день сухо и морозно — к жаркому августу;
- Шум от шоссе слышен тише и глубже обычного — к потеплению;
- Если утром кричит синица — к морозу;
- Солнечный день — будет ранняя весна;
- Белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, предвещает оттепель;
- Обязательно 5 февраля провести уборку в доме, так можно привлечь удачу, а грязь — к болезни;
- В старину женщины пекли пироги с курицей, а остатки отдавали скотине.
Именины в этот день отмечают: Евдокия, Екатерина, Макар, Иосиф, Федор, Владимир, Климент, Геннадий, Иван.
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