Как привлечь в дом удачу и не заболеть: народные приметы в Агафьин День 5 февраля

Память святых Агафангела и Климента чтит православная церковь 5 февраля. В народе дату называют Агафьин день. Подробнее о святых и поверьях на 5 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

История жизни святых Агафангела и Климента начинается в период, когда вера Христова только начинала распространяться. Святой Агафангел путешествовал по селениям, неся свет веры. Святой Климент был учеником Агафангела. Вместе они столкнулись с испытаниями, но вера помогла преодолеть все трудности.

Каждый год 5 февраля, в день памяти святых, верующие собираются в храмах. Принято читать молитвы и посещать литургии. Православные готовят специальные угощения — пироги с курицей. Также в этот день важно убраться в доме, чтобы привлечь удачу. Грязная обстановка притягивает болезни.

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Приметы

Много снега на земле — год будет урожайным;

Кошка лежит брюшком вверх — к оттепели;

Синицы щебечут под окном — к сильной зимней стуже;

Погода после полудня предвещала такие же климатические условия и в январе;

Сильная метель в этот день — будет мести еще долго;

Тот, кто родился в этот день, будет нездоров, но проживет долго;

Весь день сухо и морозно — к жаркому августу;

Шум от шоссе слышен тише и глубже обычного — к потеплению;

Если утром кричит синица — к морозу;

Солнечный день — будет ранняя весна;

Белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, предвещает оттепель;

Обязательно 5 февраля провести уборку в доме, так можно привлечь удачу, а грязь — к болезни;

В старину женщины пекли пироги с курицей, а остатки отдавали скотине.

Именины в этот день отмечают: Евдокия, Екатерина, Макар, Иосиф, Федор, Владимир, Климент, Геннадий, Иван.

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